Advertisement

منوعات

احتفل كما يحب في يوم زفافه... فهددوه!

Lebanon 24
06-05-2022 | 12:38
A-
A+
Doc-P-949562-637874628286652658.jpg
Doc-P-949562-637874628286652658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار عروسان يمنيان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما بالزي التقليدي الشعبي المتوارث في مدينة تعز.

وانتشرت العديد من الصور لاحتفال العروسين في مهرجان المنتزه الذي نظمه مكتب الثقافة بتعز، وسط حضور جماهيري كبير خلال أيام عيد الفطر المبارك.
Advertisement

وارتدت العروس فستانا تقليديا أخضر اللون مع غطاء للرأس والوجه، إلى جانب عريسها عقبة عباس، الذي يرتدي كوتا أخضر اللون، ومشدة على رأسه وثوب وخنجر يمني
 
 
واعتبر البعض أن ارتداء الزي التقليدي، تجديد للتراث القديم مع الالتزام بالعادات والتقاليد التي يحث عليها الدين الإسلامي، فيما رأى آخرون أن العروسين عبرا بطريقة خالفت المعتقدات وتقاليد بعض القبائل اليمنية التي تفرض على المرأة الحشمة الكاملة وإقامة مراسم الزواج على نحو منفصل.
وكشف العريس أنه "تلقى مئات الرسائل والتهديدات على نحو مخيف ومرعب، لكونه احتفل بطريقته وقناعته دون أذية أحد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-05-06
14:00 | 2022-05-06
12:44 | 2022-05-06
12:42 | 2022-05-06
12:34 | 2022-05-06
12:28 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website