احتفل كما يحب في يوم زفافه... فهددوه!





وانتشرت العديد من الصور لاحتفال العروسين في مهرجان المنتزه الذي نظمه مكتب الثقافة بتعز، وسط حضور جماهيري كبير خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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وارتدت العروس فستانا تقليديا أخضر اللون مع غطاء للرأس والوجه، إلى جانب عريسها عقبة عباس، الذي يرتدي كوتا أخضر اللون، ومشدة على رأسه وثوب وخنجر يمني أثار عروسان يمنيان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما بالزي التقليدي الشعبي المتوارث في مدينة تعز.وانتشرت العديد من الصور لاحتفال العروسين في مهرجان المنتزه الذي نظمه مكتب الثقافة بتعز، وسط حضور جماهيري كبير خلال أيام عيد الفطر المبارك.وارتدت العروس فستانا تقليديا أخضر اللون مع غطاء للرأس والوجه، إلى جانب عريسها عقبة عباس، الذي يرتدي كوتا أخضر اللون، ومشدة على رأسه وثوب وخنجر يمني

واعتبر البعض أن ارتداء الزي التقليدي، تجديد للتراث القديم مع الالتزام بالعادات والتقاليد التي يحث عليها الدين الإسلامي، فيما رأى آخرون أن العروسين عبرا بطريقة خالفت المعتقدات وتقاليد بعض القبائل اليمنية التي تفرض على المرأة الحشمة الكاملة وإقامة مراسم الزواج على نحو منفصل.

وكشف العريس أنه "تلقى مئات الرسائل والتهديدات على نحو مخيف ومرعب، لكونه احتفل بطريقته وقناعته دون أذية أحد".