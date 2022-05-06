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برجك اليوم

Lebanon 24
06-05-2022 | 23:00
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الحمل
 
تتحسن الأحوال ويكون الجو غير مقلق وتتخلص من التوتّر والانفعالات والتشنجات
 
الثور
 
استعد لعراقيل واضطرابات على مختلف الصعد أو معاكسات كبيرة تتطلب منك جهداً لمحاصرتها
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الجوزاء
 
تعمل على مشروع جديد وتحاول أن تكون متحفظاً في خططك لتتجنب المغرضين
 
 
السرطان
 
تبدو متقلب المزاج اليوم وتتعامل مع الزملاء في العمل بطريقة غير مريحة ومزعجة
 
 
الاسد
 
ترتاح لتطورات وتبدو مزهواً بنفسك، قد تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط ويطمئن بالك
 
 
العذراء
 
تعاني ذيول مشكلات سابقة، ما يتطلّب منك اهتماماً خاصاً لحلّ المسائل ولإيجاد تسويات مناسبة
 
 
الميزان
 
الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك، وتبقى الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً لتحقيق الإنجازات
 
 
العقرب
 
خيبة أمل من زميل كنت تثق به ثقة عمياء، فيزعجك الأمر، ولا تلبث أن تقع في مشكلة مع بقية زملائك
 
 
القوس
 
تخرج منتصراً من كل التحديات والصعوبات التي تواجهك في العمل
 
 
الجدي
 
تُفتح أمامك الآفاق وتتوسّع دائرة اتصالاتك، قد تلبّي دعوة تحمل إليك مفاجأة مهمّة جدّاً
 

الدلو
 
قد يكون حديث عن عقد إمّا يُوقع أو يُفسخ وتطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة
 
 
الحوت
 
انفراجات على الصعيد المهني والوضع المالي لا بدّ من أن يصطلح بعض الشيء
 
المصدر: السومرية
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