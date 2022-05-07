Advertisement

منوعات

من هي الأبراج الأكثر حظًا في الزواج هذا الصيف؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-949662-637875035179735553.jpg
Doc-P-949662-637875035179735553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر الصيف من أكثر الأوقات المناسبة لإقامة حفلات الأفراح والمناسبات، فما هي لأبراج الأكثر حظًا من الزواج والارتباط بشكل عام خلال الفترات المقبلة وقثًا لعلم الأرقام؟

برج الأسد والزواج
Advertisement
خلال الفترات المقبلة يتمتع العديد من الأبراج بحظ جيد في الزواج والارتباط  بداية من 15 ايار إلى نهاية العام ومع التطوير خلال السنوات المقبلة في تغيرات مزدهرة  لذا يجب على أصحاب برج الأسد أن يستعدوا لحدوث العديد من التغيرات وأيضًا يفضل أن يحاول مولود برج الأسد إعطاء فرصة وفتح باب للارتباط لذا الفترة من 15 ايار حتى 15 آب فترة مناسبة جدًا للزواج من الخطوبة والتعارف . 

برج الحمل والارتباط
مولود برج الحمل شخص ذكي وعلى وعي بكل ما يحيط به لذا فهو شخص دقيق يجيد إتقان الأمور وحسابها بشكل دائم لكن الفترة ما بين 1 ايلول للفترة من 1 كانون الاول تغيرات قد تكون إيجابية ولكن تحمل بداخلها البعض من الطاقات السلبية لذا يجب على مولود برج الحمل أن يبتعد عن المشكلات التي قد تتسبب في حدوث انفصال ولكن هي فترة مناسبة جدًا للارتباط والزواج.

برج الثور والزواج
برج الثور من أكثر الأبراج التي تمتلك أكبر طاقة حظ خلال الفترات المقبلة وأيضًا من أفضل الأوقات المناسبة لموليد برج الثور هي الفترات الحالية لحين أخر السنة فهي أيام قوية ومناسبة للارتباط والخطوبة وأيضًا الإنجاب. 

برج القوس والارتباط
خلال الفترات القادمة التي تبدأ من الفترة 30 ايار لـ 30 كانون الاول تغيرات إيجابية بحياة مولود برج القوس في الحياة العاطفية لذا تبدو أن هناك بداية لعلاقات عاطفية مقنعة ومستمرة لسنوات طويلة لذا يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج حظًا في الزواج والارتباط ولكن يحاول أن يتعامل بحذر. 
المصدر: اليوم السابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-05-06
16:00 | 2022-05-06
14:00 | 2022-05-06
12:44 | 2022-05-06
12:42 | 2022-05-06
12:38 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website