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منوعات
من هي الأبراج الأكثر حظًا في الزواج هذا الصيف؟
Lebanon 24
07-05-2022
|
02:00
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يعتبر الصيف من أكثر الأوقات المناسبة لإقامة حفلات الأفراح والمناسبات، فما هي لأبراج الأكثر حظًا من الزواج والارتباط بشكل عام خلال الفترات المقبلة وقثًا لعلم الأرقام؟
برج الأسد والزواج
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خلال الفترات المقبلة يتمتع العديد من الأبراج بحظ جيد في الزواج والارتباط بداية من 15 ايار إلى نهاية العام ومع التطوير خلال السنوات المقبلة في تغيرات مزدهرة لذا يجب على أصحاب برج الأسد أن يستعدوا لحدوث العديد من التغيرات وأيضًا يفضل أن يحاول مولود برج الأسد إعطاء فرصة وفتح باب للارتباط لذا الفترة من 15 ايار حتى 15 آب فترة مناسبة جدًا للزواج من الخطوبة والتعارف .
برج الحمل والارتباط
مولود برج الحمل شخص ذكي وعلى وعي بكل ما يحيط به لذا فهو شخص دقيق يجيد إتقان الأمور وحسابها بشكل دائم لكن الفترة ما بين 1 ايلول للفترة من 1 كانون الاول تغيرات قد تكون إيجابية ولكن تحمل بداخلها البعض من الطاقات السلبية لذا يجب على مولود برج الحمل أن يبتعد عن المشكلات التي قد تتسبب في حدوث انفصال ولكن هي فترة مناسبة جدًا للارتباط والزواج.
برج الثور والزواج
برج الثور من أكثر الأبراج التي تمتلك أكبر طاقة حظ خلال الفترات المقبلة وأيضًا من أفضل الأوقات المناسبة لموليد برج الثور هي الفترات الحالية لحين أخر السنة فهي أيام قوية ومناسبة للارتباط والخطوبة وأيضًا الإنجاب.
برج القوس والارتباط
خلال الفترات القادمة التي تبدأ من الفترة 30 ايار لـ 30 كانون الاول تغيرات إيجابية بحياة مولود برج القوس في الحياة العاطفية لذا تبدو أن هناك بداية لعلاقات عاطفية مقنعة ومستمرة لسنوات طويلة لذا يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج حظًا في الزواج والارتباط ولكن يحاول أن يتعامل بحذر.
المصدر: اليوم السابع
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