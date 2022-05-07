Advertisement

منوعات

ما هي أكثر الوظائف مللاً وإثارة في العالم؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-949664-637875037919139605.jpg
Doc-P-949664-637875037919139605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
أعد باحثون من جامعة إسيكس في كولشيستر بإنجلترا دراسة على أكثر من 500 شخص في 5 تجارب مختلفة عن المهن والهوايات حددت الوظائف التي تعد الأكثر مللاً والاكثر اثارة.

Advertisement

أكثر 5 وظائف مللاً:
تحليل البيانات
محاسبة
العمل الضريبي / التأمين
تنظيف
الخدمات المصرفية
أكثر 5 وظائف إثارة:
الفنون التمثيلية
العلوم
الصحافة
الصحة المهنية
التعليم

المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-05-07
06:28 | 2022-05-07
06:23 | 2022-05-07
06:19 | 2022-05-07
06:13 | 2022-05-07
06:10 | 2022-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website