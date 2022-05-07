ما هي أكثر الوظائف مللاً وإثارة في العالم؟

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أعد باحثون من جامعة إسيكس في كولشيستر بإنجلترا دراسة على أكثر من 500 شخص في 5 تجارب مختلفة عن المهن والهوايات حددت الوظائف التي تعد الأكثر مللاً والاكثر اثارة.تحليل البياناتمحاسبةالعمل الضريبي / التأمينتنظيفالخدمات المصرفية