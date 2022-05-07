طريق حجرية مرصوفة.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادئ (فيديو)

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اكتشف فريق من العلماء ما بدا أنه طريق مرصوفة بالطوب الأصفر بدت وكأنها تقود لـ"مدينة أطلانتس الأسطورية" في قاع المحيط الهادئ، وفقا لموقع "سي نت".وتمكن الفريق العلمي من ملاحظة التشكيل الغريب أثناء قيامه باستكشاف منطقة تسمى "Lili uokalani Ridge" الواقعة قرب جزر هاواي.وذكر الموقع أن الباحثين، الذين شاهدوا لقطات حية لغواصين وهم يستكشفون الموقع، أعجبوا بـ"الطريق إلى أطلانتس"، ووصفوه بأنه غريب ورائع.وقضى الفريق البحثي معظم شهر نيسان في دراسة الجيولوجيا والأنظمة البيولوجية للجبال البحرية وتلك المغمورة بالمياه التي تكونت نتيجة الحمم البركانية في المنطقة.