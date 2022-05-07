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هربًا من الحريق... قفز من الطابق العاشر محتضنًا ابنه!

Lebanon 24
07-05-2022 | 06:19
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احتضن أب مصري نجله وقفز به من الطابق العاشر في مدينة نصر شرقي العاصمة القاهرة، هربا من حريق نشب، الجمعة، في منزله، مما أسفر عن وفاتهما على الفور.

وقال محمد عزت، مالك مكتبة، في العقار الذي نشب به الحريق بحي الواحة في مدينة نصر، إنهم فوجئوا بسقوط الأب محتضنا نجله الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، وسمعوا صوت استغاثة من أعلى، فشاهدوا الأم متشبثة بالنافذة في الطابق العاشر ومعها طفلين آخرين.
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وأضاف عزت لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه تم إبلاغ الحماية المدنية، وحضرت سيارات الإطفاء على الفور ومعهم قوات الإنقاذ وتم إنقاذ الأم وطفلين معها.

وتابع أنه بعد إطفاء الحريق، تبين وفاة طفلة أخرى عمرها 5 سنوات اختنقت داخل الشقة من جراء الحريق.

ويتكون العقار الذي نشب به الحريق من 11 طابقا، وتم نقل جثث الأب ونجله ونجلته للتشريح، وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائي بالمعاينة والفحص لكشف أسباب الحريق.
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