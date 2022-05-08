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برجك اليوم

Lebanon 24
08-05-2022 | 23:00
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الحمل
 تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق
الثور
يخفف هذا اليوم النمط ويجعلك متكّلاً على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات
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الجوزاء
تتواصل بشكل أليف مع الآخرين وتنفّذ رغباتك، أو تتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار
السرطان
توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن
الأسد
يوم مليء بالحركة والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة
العذراء
تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة
الميزان
لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى البعيد
العقرب
يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييراً يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف
القوس
تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يوماً بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية
الجدي
تتراجع الحظوظ عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، وتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل
الدلو
يسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية في تعزيز موقفك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع
الحوت
يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني في الكلام والشرح الواضح والمقنع
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