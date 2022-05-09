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شركة تغري موظفيها لمنع تقديم الاستقالات.. هذا ما قامت به!

Lebanon 24
09-05-2022 | 02:00
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أقدمت شركة استثمارية على دفع 2000 دولار نقداً أو ما يعادل 10 آلاف دولار في صورة أسهم للموظفين كحافز لهم للاستمرار في العمل، بعد ارتفاع معدلات استقالات الموظفين، وفقاً لتقرير نشره موقع Business Insider.
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وسلط الموقع، الضوء على المزايا المبتكرة التي تقدمها الشركات لموظفيها، مثل منح المبتدئين الجدد إجازة مدفوعة الأجر قبل أن يبدأوا، أو أن يكون لهم رأي أكبر في مكان عملهم.

لكن وبحسب الموقع، فإن شركة استثمارية واحدة تدعى Toggle تتقدم إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بإجازة مدفوعة الأجر، حيث تقدم لموظفيها 2000 دولار أو ما قيمته عشرة آلاف دولار من حقوق الملكية إذا أخذوا ما يعادل أسبوعين من الإجازة.

ونقل الموقع، عن المؤسس المشارك ورئيس شركة Toggle الناشئة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، جوزيبي سيت، قوله إنها طريقة لضمان أن الموظفين يأخذون بالفعل إجازتهم غير المحدودة. 

وقدمت شركة Toggle، وهي منصة استثمار عبر الإنترنت، رسمياً سياسة إجازة مدفوعة الأجر غير محدودة في شباط 2022، متأثرة بتلك التي كانت قد قدمتها شركات التكنولوجيا مثل نتفليكس. 

ومع ذلك، رغم أن الميزة شائعة بين الموظفين، تُظهِر الدراسات أن الحصول على إجازة مدفوعة الأجر غير محدودة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى قضاء الناس إجازات أقل، لأنهم حريصون على إثبات جدارتهم أو أنهم لا يشعرون بثقة الإدارة فيهم، على سبيل المثال. 

جوزيبي سيت، قال إن المؤسسين أرادوا تجنب هذا "الفخ النفسي العملاق"، مضيفاً أن تحفيز المنفعة هو وسيلة للتعبير بوضوح عن أن المؤسسين يقصدون تماماً أنهم يريدون من الموظفين أن يأخذوا هذه الإجازة. 

ولدى شركة Toggle مكاتب في لندن وطوكيو ونيويورك، وتُتاح الميزة لجميع الموظفين البالغ عددهم 32 موظفاً، والذين يقومون بأدوار في التكنولوجيا والتسويق والعلوم. 

يتلقى الموظفون 1000 دولار نقداً و5 آلاف دولار في صورة أسهم لكل أسبوعٍ يأخذونه إجازة، لكن  الشرط الوحيد هو أنه يتعين عليهم أخذ إجازة أسبوع كامل، على الرغم من أنهم ليسوا مضطرين إلى أخذ كل أسبوع متتالياً. 

ورغم أنه يمكنهم الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بقدر ما يحلو لهم، فإن المكافأة محددة فقط بأسبوعين. 

وقال سيت إن الأمر يتعلق بإعطاء الناس الاختيار، فلدى جميع مؤسسي Toggle تاريخ في العمل لدى الشركات المالية في لندن ونيويورك، حيث رأوا الفوائد التي تتحقق من جعل الإجازة إلزامية. 

وتابع سيت: "إنها رسالة عن نوع الثقافة التي نريد أن تكون لدينا- أن هذا مكانٌ يعمل فيه الناس بجد، لكنه مكان يعتني أيضاً بموظفيه"، لافتاً إلى أن هذا ينعكس بالإيجاب على رعاية المديرين أعضاء فريقهم. 

كما تابع: "يمكنك تعيين مدير جديد أو الاستثمار في مكتب أفضل في أي مكان آخر، لكن حقيقة الأمر أنك عندما تفعل شيئاً مميزاً للأشخاص، فإنهم يتذكرونه". 
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