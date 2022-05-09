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مشهد غريب لسماء حمراء في الصين تثير رعب السكان..ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2022 | 08:00
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أثار مشهد غريب لسماء حمراء دموية اللون فوق مدينة بالقرب من شنغهاي الصينية الخوف بين المواطنين.

وتُظهر اللقطات التي التقطها سكان تشوشان الواقعة في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، تحول سماء الليل إلى درجات اللون البرتقالي والأحمر وسط طبقة كثيفة من الضباب.
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ووثقت مقاطع الفيديو على منصات اجتماعية في الصين الظاهرة التي حدثت يوم 7 ايار.

وردا على التكهنات التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، أوضح مكتب الأرصاد الجوية في تشوشان أنه لم يكن شيئا خارق للطبيعة.

وقال متحدث: "بالأمس كان ضبابيا تماما وكانت السحب تتشكل على ارتفاع منخفض"، مضيفا أن "هذه ظاهرة ناتجة عن انكسار الضوء"

وفقا لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، أكدت شركة صيد محلية أن انكسار الضوء جاء من أحد قوارب الصيد الخاصة بها.

وقال نائب مدير الشركة: "الأضواء الحمراء جاءت من قوارب الصيد الخاصة بنا.. قمنا بتشغيلها عند اصطياد سمك الصوري".

وتابع قائلا: "الضوء الأحمر انكسر من فوق سطح الماء وسطع في السماء مسببا ظاهرة تشبه السراب.. إنه شائع جدا خاصة حول المناطق الساحلية".

وأشار بعض مستخدمي الإنترنت إلى أن السماء الحمراء ظهرت لمدة تسعة أيام في العديد من البلدان عام 1770، والتي ادعى العلماء اليابانيون في مقال أكاديمي عام 2017 أنها نجمت عن نشاط شمسي هائل.

وردا على ذلك، قال خبير من فريق أبحاث فيزياء الفضاء بجامعة الصين لعلوم الأرض في ووهان لوسائل الإعلام إن النشاط الشمسي والمغناطيسي الأرضي كان هادئا يوم السبت ولم تكن هناك حالات كبيرة في النشاط الشمسي وفقا لسجلات المراقبة، مستبعدا احتمال حدوث ذلك في تشوشان.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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