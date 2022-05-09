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منوعات
1000 دولار للفائز... اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
09-05-2022
|
14:00
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أطلقت شركة المجوهرات الأمريكية Shane co مبادرة لإنقاذ موظفيها من الإدمان على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تيك توك".
وعرضت الشركة على الموظفين دفع 1000 دولار إلى الفائز في مسابقة التخلي عن استخدام "تيك توك" لمدة ثلاثة أشهر.
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ورغم أن الأمر يبدو سهلا للبعض إلا أنه بالنسبة للمتابعين الدائمين قد يكون تحديثا كبيرا، خصوصا في ضوء الشبهات بإمكانية إدمان الناس على هذه المنصات إدمانا مرضيا.
وقالت الشركة إنها ستطلب من المتقدمين مشاركة وقتهم الحالي على "تيك توك" مع فريق الشركة، وشرح أيضا سبب إعجابهم بـ"تيك توك" وكيف سيقضون وقتهم خلال الأشهر الثلاثة خارج التطبيق.
وعرضت الشركة شرطا آخر للفوز بالمال وهو إرسال تحديثات التقدم الشهرية لمدرائهم أثناء رحلتهم "التخلص من الارتباط بالمنصة" لمدة ثلاثة أشهر، ومشاركة كيف يقضون وقت فراغهم المكتشف حديثا، فربما يقضون المزيد من الوقت مع أحبائهم، أو بالذهاب إلى الفراش مبكرا أو حتى ممارسة هواية جديدة.
وتعد "تيك توك" حاليا واحدة من أكثر منصات الوسائط الاجتماعية شيوعا، حيث يقضي المستخدمون ساعات في الفرجة على مقاطع الفيديو، لكن بعض الشركات قررت إغراء موظفيها بالقيام بأشياء أخرى مقابل مكافأة مالية.
وفي عام 2021 كان TikTok هو التطبيق الأكثر تنزيلا ويضم أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا.
( موقع "Shane co")
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