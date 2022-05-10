بيضاوي أم مربع ام طويل.. اكتشف شخصيتك من شكل وجهك!

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لديهم وجه ذو شكل مربع يُنظر إليهم على أنهم أكثر عدوانية من أولئك الذين لديهم وجوه بيضاوية.



فقد قام باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز بقياس نسبة عرض إلى ارتفاع الوجه لأكثر من 17 ألف صورة جواز سفر لذكور وإناث، قبل أن يطلبوا من الناس تقييمها على أساس عدوانيتهم.

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وتوصلت النتائج إلى أن الوجوه ذات الشكل المربع صنفت على أنها أكثر عدوانية من تلك ذات الوجوه البيضاوية، خاصة إذا كانت تعود إلى الشباب.



عضلات وقوة بدنية

كما بدأ الفريق في فهم ما إذا كان شكل الوجه مرتبطاً بالعدوانية المتصورة، وكتب الباحثون في دراستهم المنشورة في Royal Society Open Science أن البشر يقومون باستنتاجات اجتماعية حول أشخاص غير مألوفين بعد نظرة واحدة.



وأشارت الدراسات إلى أن الرجال الذين لديهم عدد أكبر نسبياً من الوجوه المربعة لديهم عضلات ذات رأسين أكبر، وهم مقاتلون ذوو قدرة بدنية أفضل، ولديهم هيمنة أكبر وسلوك عدواني، بما في ذلك العنف المنزلي، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".

الوجوه المربعة أقل لدى النساء

في المقابل، كشفت الدراسة أن وجوه الرجال كانت أعلى بشكل ملحوظ من ناحية الشكل المربع مقارنة بالإناث، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و40. مع ذلك، حدث العكس بعد سن 40 عاماً، ووجدت أن وجوه الإناث لديها وجه مربع أكثر من الذكور في هذا العمر.

ى ذلك، وفي الجزء التالي من الدراسة، طلب الباحثون من 121 مشاركاً تقييم 1،893 من صور جوازات السفر، إذ كشفت النتائج أن الوجوه ذات الشكل المربع كان يُنظر إليها على أنها أكثر عدوانية من الأشخاص ذوي الوجوه المستديرة، خاصة إذا كانت تنتمي إلى الرجال.



واقترح الباحثون أن الوجوه المربعة من الذكور قد تكون بمثابة إشارة للقوة الجسدية، وهذا هو السبب في اعتبارهم أكثر عدوانية.