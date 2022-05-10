Advertisement

منوعات

بيضاوي أم مربع ام طويل.. اكتشف شخصيتك من شكل وجهك!

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-950607-637877353400839268.jpg
Doc-P-950607-637877353400839268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لديهم وجه ذو شكل مربع يُنظر إليهم على أنهم أكثر عدوانية من أولئك الذين لديهم وجوه بيضاوية.

فقد قام باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز بقياس نسبة عرض إلى ارتفاع الوجه لأكثر من 17 ألف صورة جواز سفر لذكور وإناث، قبل أن يطلبوا من الناس تقييمها على أساس عدوانيتهم.
Advertisement
 
وتوصلت النتائج إلى أن الوجوه ذات الشكل المربع صنفت على أنها أكثر عدوانية من تلك ذات الوجوه البيضاوية، خاصة إذا كانت تعود إلى الشباب.

عضلات وقوة بدنية
كما بدأ الفريق في فهم ما إذا كان شكل الوجه مرتبطاً بالعدوانية المتصورة، وكتب الباحثون في دراستهم المنشورة في Royal Society Open Science أن البشر يقومون باستنتاجات اجتماعية حول أشخاص غير مألوفين بعد نظرة واحدة.

وأشارت الدراسات إلى أن الرجال الذين لديهم عدد أكبر نسبياً من الوجوه المربعة لديهم عضلات ذات رأسين أكبر، وهم مقاتلون ذوو قدرة بدنية أفضل، ولديهم هيمنة أكبر وسلوك عدواني، بما في ذلك العنف المنزلي، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".
 
 
 الوجوه المربعة أقل لدى النساء
في المقابل، كشفت الدراسة أن وجوه الرجال كانت أعلى بشكل ملحوظ من ناحية الشكل المربع مقارنة بالإناث، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و40. مع ذلك، حدث العكس بعد سن 40 عاماً، ووجدت أن وجوه الإناث لديها وجه مربع أكثر من الذكور في هذا العمر.
 
 
 
 
 
 ى ذلك، وفي الجزء التالي من الدراسة، طلب الباحثون من 121 مشاركاً تقييم 1،893 من صور جوازات السفر، إذ كشفت النتائج أن الوجوه ذات الشكل المربع كان يُنظر إليها على أنها أكثر عدوانية من الأشخاص ذوي الوجوه المستديرة، خاصة إذا كانت تنتمي إلى الرجال.

واقترح الباحثون أن الوجوه المربعة من الذكور قد تكون بمثابة إشارة للقوة الجسدية، وهذا هو السبب في اعتبارهم أكثر عدوانية.
 
 
 
 
 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2022-05-11
00:14 | 2022-05-11
23:00 | 2022-05-10
16:00 | 2022-05-10
14:00 | 2022-05-10
13:59 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website