برج الحمل



احترس فهناك شخص ما قريب منك جدا ولكنه غير مخلص وغير أمين. هذا الشخص يحاول دائما إخفاء الحقيقة عنك. ثق في نفسك. إذا أخبرك شخص ما بشيء مهم، ابحث عنه وتأكد من صحته قبل أن تصدقه.

Advertisement

برج الثور



من المهم جدا اليوم أن تكون غيورا خاصة عند مقابلة الأصدقاء هذا الصباح. تتمتع بعلاقات جيدة وقوية مع من حولك، ولذلك يجب أن تحافظ عليها. من الأفضل أن تترك هؤلاء الأشخاص يعيشون بالطريقة التي يفضلونها. ليس لك الحق في التحكم في حياة الآخرين.

برج الجوزاء



ربما تحاول أن تربط نفسك بشيء لا يزال غير واضح الملامح. تذكر دائمًا أنه كلما حاولت التمسك به، سيكون من المحتمل فقدان التحكم فيه. عليك اليوم أن تكون أكثر عقلانية واستراتيجية وأقل غضبا فأَطلق سراح الأشياء فربما تكون ليست من أجلك من البداية.

برج السرطان



لا تبالغ في التعبير عن مشاكلك اليوم. يمكنك التغلب على أي مشاكل فقط عندما تثق في نفسك وتعلم أنك قادر على صنع المستحيل. ابحث عن شخص موثوق فيه وتناقش معه بصراحة واطرح عليه مشكلتك ليساعدك في حلها.

برج الاسد



سيتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داع للتوتر إذا كنت قادرا على إظهار المعرفة. ستختبر أيضا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

برج العذراء



أنت مضطر اليوم إلى المكوث في المنزل. حان وقت تنفيذ عهودك والتزاماتك التي وعدت بها الأهل والأصدقاء، حتى وإن كان هذا الأمر سيسبب لك التعب والإرهاق. أفضل خطة تناسبك اليوم هي إنجاز كل أمر على حدة وبسرعة قدر المستطاع واستغلال الوقت المتبقي في الراحة والاسترخاء.

برج الميزان



الإحباط وخيبة الأمل هما عنوان يومك. ربما تمر بأزمات ومشاكل لا حصر لها اليوم. تفكر في الهروب إلى بلد بعيد ولكن الظروف لا تسمح لك بذلك. قد تحدث بينك وبين الحبيب بعض الخلافات اليوم، ولكن لا تجعلها تصل إلى حد المشاجرة.

برج العقرب



الأجواء في المنزل اليوم غير مريحة ومحبطة. بقدر ما تحب العمل وتسعد بإنجاز مشاريعك، إلا أن مستوى سعادتك ينخفض عندما تجد أن هذه الأعمال لا تنتهي. على الرغم من أن منزلك سليم وبحالة جيدة، إلا أنه يحتاج إلى بعض التجديدات. احرص على زراعة بعض النباتات والزهور بالخارج.

برج القوس



ستطرأ بعض التغييرات على حياتك المهنية اليوم. على الرغم من أن هذا التغير ملحوظ ومرئي ولكن لا تقلق فمن المتوقع أن يكون تغييرا للأفضل. أنت محظوظ اليوم، فأنت على وشك الوصول إلى طريق النجاح. استمتع بهذه اللحظات فربما لن تتكرر.

برج الجدي



تتميز بقدرتك على فهم أفكار الآخرين والإحساس بمشاعرهم، واليوم ستتعزز هذه السمة بسبب حدسك وسعة بديهتك. أنت متحمس جدا اليوم ومتفائل. أمورك الشخصية والمهنية على ما يرام. صحيا: تشعر أنك قوي جدا ولذلك يمكنك الاستمتاع بيومك والقيام بأي نشاط دون الشعور بالتعب.

برج الدلو



هذا هو اليوم الذي تنتظره منذ وقت طويل، فمن المحتمل أن تشعر بالأمل والتفاؤل. تفكر في السفر لبلد بعيد أو لدولة أجنبية. انتظر يوما أو يومين وابحث الأمر مع أحد الأصدقاء قبل القيام بأي ترتيبات لهذه الرحلة. استغل وقت المساء في الاسترخاء والراحة.

برج الحوت



تميل اليوم إلى العزلة والانفراد، وربما تقضي ليلك في القراءة أو إنجاز مشروع خاص بك. على الرغم من انعزالك، ستشعر أن الأمور معقدة. قد يزورك أحد الأشخاص في المساء ويطلب منك تصليح بعض الأجهزة. ربما تتلقى اتصالات غير متوقعة تماما.