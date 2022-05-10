Advertisement

منوعات

انظروا بدقة إلى هذه الصورة.. ما تروه أولاً سيكشف الكثير عن شخصيتكم!

Lebanon 24
10-05-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-950765-637877837316656295.jpg
Doc-P-950765-637877837316656295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خدعة بصرية جديدة تثير انتباه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزيد من تساؤلاتهم.

الخدعة التي نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun، البريطانية تحمل صورتين وتفسيرين، بحسب ما تراه أولا بالصورة.

فماذا ترى للوهلة الأولى عزيزي المشاهد في الصورة؟
Advertisement

فبحسب تفسير نشرته قناة "برايت سايد" Bright Side على "يوتيوب" فإن الخيارين هما إما امرأة تنظر من النافذة أو جمجمة.

فإذا لاحظت أن المرأة تنظر من النافذة أولاً، فأنت على الأغلب شخص تميل إلى التغاضي عن المخاطر، أي لا تلاحظه. ولذا فقد تخاطر بحياتك دون أن تدرك ذلك.

وأحيانًا تكون عفويًا جدًا وساذجًا بعض الشيء، ولهذا السبب قد تجد نفسك في كثير من الأحيان غير مستعد لعواقب غير سارة نتيجة أفعالك واختياراتك.

أما إذا رأيت الجمجمة أولاً، فأنت على الأغلب إنسان واقعي ولست مثاليا.

ربما تبدو كشخصية متشائمة بعض الشيء للأشخاص الذين لا يعرفونك جيدًا، لكنك على يقين دائم بأن كل الأشياء الجيدة قد تنتهي يوما ما.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2022-05-11
00:14 | 2022-05-11
23:00 | 2022-05-10
16:00 | 2022-05-10
14:00 | 2022-05-10
13:59 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website