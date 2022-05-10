رجل يصنع سيارة فاخرة "تفوق التوقعات" لابنه الصغير... (فيديو)

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نجح رجل بصناعة سيارة فاخرة من الخشب بالكامل على هيكل معدني، بعد أن قام الجيران بسرقة سيارة ابنه الصغير.وقام الأب بتقديم هدية ثمينة جدا لابنه، حيث قام بتصميم وتصنيع سيارة كهربائية فاخرة، من الخشب الخالص مدعمة بهياكل معدنية، ومزودة بتقنيات كهربائية أيضا ومحرك.عملية التصنيع التي استمرت حوالي 3 أشهر، أسفرت عن نتائج غير متوقعة، حيث قام الأب بتصميم السيارة بدقة متناهية وحرفية عالية، بل تفنن أيضا بالتفاصيل الدقيقة.