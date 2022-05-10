مع خصم لمن يأخذ زوجها السابق... امرأة تعرض منزلًا فاخرًا للبيع

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عرضت امرأة منزلها الفاخر للبيع، معربة عن استعدادها لتكون أكثر مرونة في السعر لمن يأخذ زوجها، الذي يجيد الطهي والتنظيف والأعمال المنزلية الأخرى.وبعد 7 سنوات من الزواج انفصلت كريستال بيل (43 عاما) من ولاية فلوريدا الأميركية عن زوجها ريتشارد شاليو (54 عاما) مؤخرا لكن الاثنين بقيا على علاقة جيدة، لدرجة أن كريستال تريد التأكد من عدم تشرده بعد الانفصال.وكتبت كريستال في منشور على مواقع التواصل: "زوجي السابق متاح لأي شخص في هذ البيت المذهل في بنما سيتي بيتش. إنه رجل شغوف بالمطبخ، إنه طاه شخصي يقدم وجبات مثالية"، بحسب صحيفة "ميرور".وحول الانفصال عن زوجها، كتبت: "لدي أنا وريتشارد مشاكلنا، لكن كل شيء على ما يرام الآن ونريد الأفضل لبعضنا البعض. ما زلنا قريبين كعائلة ونريد الاستفادة من طلاقنا للمساعدة في بيع المنزل".