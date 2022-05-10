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منوعات
وفاة أكبر معمرة في إيطاليا... كم بلغ عمرها؟
Lebanon 24
10-05-2022
|
16:00
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بوفاة أنغيلا تيرابوشي أكبر امرأة معمرة في إيطاليا عن عمر ناهز الـ112 عاما.
وأشارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إلى أن "تيرابوشي احتفلت بعيد ميلادها في 19 نيسان الماضي، لكن صحتها ساءت مؤخرا".
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وأضافت: "توفيت المرأة الليلة الماضية أثناء نومها بسبب سكتة قلبية، ورغم ضعفها كانت تقرأ الصحيفة يوميا وتشاهد الأخبار على التلفاز".
وتابعت: "المتوفاة لديها 4 أبناء تتراوح أعمارهم الآن بين 70 و85 عاما".
وأشارت إلى أن "المواطن الإيطالي دومينيكا إركولاني، سيكمل عامه 112 في 3 تموز المقبل، هو الآن أكبر شخص معمر في إيطاليا".
وتؤكد السجلات المدنية، أن إيما ميرانو، وهي من مواليد المنطقة الشمالية من بيدمونت، كانت أكبر معمرة في البلاد، وقد توفيت عام 2017 عن عمر ناهز 117 عاما، ومن بين الرجال، كان سردينيان أنطونيو تود أكبرهم سنا في إيطاليا، وتوفي عام 2002 عن عمر يناهز 113 عاما.
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