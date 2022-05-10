وزير إيراني يتعرض للسرقة!

تعرض وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي لعملية سرقة، بحسب موقع "إيران بالعربي".



وتعرض وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي لسرقة جهازه الخلوي أثناء مشاركته في مراسم الفاتحة على روح المخرج الإيراني نادر طالب زادة بالقرب من مقر التلفزيون الإيراني.

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