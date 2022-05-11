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"يا بني اركب معنا".. سيارة أجرة تثير الجدل ما السبب؟

Lebanon 24
11-05-2022 | 02:00
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحالة مركبة أجرة إلى كراج حجز المرور، لقيام قائدها بوضع ملصقات مخالفة لقوانين المرور على المركبة.

وقال بيان للإعلام الأمني بالوزارة إنه جاري استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
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وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة مركبة الأجرة التي كتب عليها قائدها جزء من آية قرآنية من سورة هود يقول: "يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ" كما وضع على السيارة بعض الملصقات الأخرى.
 
 
المصدر: الامارات اليوم
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