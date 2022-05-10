الحمل

تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة

الثور

يحمل هذا اليوم أحلاماً جديدة وتنتقل إلى موقع مناسب لك يوفر لك النجاح، وتضطر من خلاله الى الغاء الكثير من المواعيد

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الجوزاء

يسجل هذا اليوم حدثاً مهماً، فتتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية

السرطان

يبعث إليك أحد الزملاء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثاً عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك

الأسد

يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب

العذراء

توقع آفاقاً جديدة ومرحلة مغايرة ومناسبة، وربما تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون مسيئة إليك

الميزان

أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل

العقرب

لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها

القوس

قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم

الجدي

تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء في أحد المشاريع

الدلو

يطرأ أمر مستجدّ خطير جداً ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها

الحوت

يطرح هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل