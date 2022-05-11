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ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2022 | 00:14
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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على يوتيوب مطلقة سلسلة من التوقعات عن لبنان والعالم إليكم أبرزها:

 

على صعيد لبنان:

الانتخابات النيابية ستقلب كل التوقعات والإحصاءات والنتائج، فالمشهد السياسي القادم سيؤدي إلى حصول تغيير كبير وغير مسبوق في الوجوه والأسماء وسنشهد غياب أسماء كبيرة وبارزة عن المشهد السياسي.  

 

حصول الانتخابات النيابية في موعدها هو واقع ولكن سيطرأ حدث بارز وما بين هذا الحدث وموعد الانتخابات سيبقى الجميع في حالة ترقب وحذر بانتظار المفاجأة الصائبة.

 

فوضى في الشمال خلال الانتخابات.  

 

الجيش سكون الملاذ الأخير لكل اللبنانيين خلال الفترة القادمة، ودور له في الانتخابات وما بعد الانتخابات لم نراه في تاريخ لبنان .

 

مدينة بيروت ستشهد قريبا مفاجأة كبيرة جدا وستتحول إلى صدمة تُثير الصحافة والرأي العام وخاصة أهالي المدينة.

 

شخصية سياسية لبنانية سنراها على وسائل الإعلام وهي تعلن انسحابها او اعتزالها العمل السياسي بشكل نهائي .

 

سيظهر إلى العلن تفاصيل خطة أو صفقة سرية تتعلق بالانتخابات النيابية جرت بين شخصيتين كانا على خلاف وتفاصيل هذه الصفقة سوف تخرج من منطقة لبنانية جبيلة.  

 

الدولار سيصل إلى 50 ألف وما فوق

 

السعودية لن تتخلى عن لبنان والمملكة ستسجل حضورا قويا فيه.

 

السعودية ومعها دول الخليج سيشاركون بعض الدول الأوروبية في دعم لبنان اقتصاديا وماليا وسياسيا .

 

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيكون حاضرا في لبنان من اجل المساعدة في عدة ملفات إصلاحية واقتصادية.

 

عالمياً:

الولايات المتحدة ستكون أمام عدة أحداث صادمة أمنيا أو اقتصاديا او من خلال نكسة تكون أشبه بكارثة حقيقية كزلزال أو إعصار يضرب منطقة شاسعة تطال عدة ولايات وستعتبر الكارثة الأكبر في تاريخ أميركا.

 

الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة وسنشهد من خلالها الكثير من التطورات والمفاجآت الصادمة ورقعة هذه الحرب سوف تتوسع إلى دول أوروبية وغير أوروبية، وبريطانيا والصين في قلب هذا الحدث خلال المرحلة المقبلة.

 

بروز أزمة اقتصادية عالمية حادة في الأشهر القادمة.

 

كارثة ومأساة مدينة هيروشيما اليابانية سنراها تتكرر في دولة أجنبية وستكون كإحدى تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية .

 

المجاعة ستجتاح كوكب الأرض خلال السنوات القادمة.

 

فيروس جديد يظهر في المانيا ويجعل العالم في حالة تأهب قصوى.

 

العالم سيواجه أخطر مرحلة في تاريخ البشرية خلال السنوات القادمة خصوصا في الدول العربية.

 

للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو

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المصدر: "رصد" لبنان 24

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