"ذئب بشري".. ارتكب نحو 900 عملية اغتصاب وهذا ما حل به!

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فادت مصادر قضائية أن تونسيًا قدم نفسه على أنه "معالج روحي" اعتقل، الثلاثاء، بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه بخداع مئات النساء لإقامة علاقات جنسية معه.وكان الرجل الذي بثت أقواله، مساء الاثنين، بعد تسجيلها من قبل صحفية في قناة "الحوار التونسي" الخاصة - ادعت أنها زبونة جديدة - يقنع ضحاياه بأن هذه العلاقات الجنسية هي علاج للمشكلات التي يتعرضن لها، وفقا لـ"فرانس برس".وبحسب المتحدثة باسم محكمة أريانة بضواحي تونس فاطمة بوقطاية فإن الرجل الذي اعتقل، الثلاثاء، كان يخضع للتحقيق قبل بث التقرير، بسبب أنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.ويقدم الرجل نفسه على صفحته على فيسبوك باسم "بولغا كاهولي"، ويجذب ضحاياه وجميعهم من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.