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منوعات

"ذئب بشري".. ارتكب نحو 900 عملية اغتصاب وهذا ما حل به!

Lebanon 24
11-05-2022 | 08:00
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فادت مصادر قضائية أن تونسيًا قدم نفسه على أنه "معالج روحي" اعتقل، الثلاثاء، بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه بخداع مئات النساء لإقامة علاقات جنسية معه.


وكان الرجل الذي بثت أقواله، مساء الاثنين، بعد تسجيلها من قبل صحفية في قناة "الحوار التونسي" الخاصة - ادعت أنها زبونة جديدة - يقنع ضحاياه بأن هذه العلاقات الجنسية هي علاج للمشكلات التي يتعرضن لها، وفقا لـ"فرانس برس".
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وبحسب المتحدثة باسم محكمة أريانة بضواحي تونس فاطمة بوقطاية فإن الرجل الذي اعتقل، الثلاثاء، كان يخضع للتحقيق قبل بث التقرير، بسبب أنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم الرجل نفسه على صفحته على فيسبوك باسم "بولغا كاهولي"، ويجذب ضحاياه وجميعهم من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
في التقرير الذي تم بثه مساء الاثنين، قال الرجل الذي يدعي أن لديه قدرات ضد "السحر الأسود"، للصحفية إن أساليبه تعطي "نتائج مضمونة" وأنه بالتالي "شفى" ما بين 800 و900 امرأة عن طريق "الجلسات الجنسية".

وقال للصحفية خلال موعد صورته بكاميرا خفية: "الليلة سنقيم معا علاقة جنسية وستتعافين بالتأكيد".

وكان يحدد عددًا معينًا من "الجلسات" لكل زبونة "لعلاجها" من الأمراض التي تعاني منها، وأوصى للصحفية التي ادعت أنها تعاني من مشكلات، بأن تقضي معه 14 "جلسة جنسية" بسعر إجمالي قدره 210 دينار (65 يورو).

وقالت إحدى ضحاياه وهي طالبة في الـ25 من العمر، خلال البرنامج إنها تعرضت لاستغلال جنسي لمدة 3 سنوات على يد هذا "المعالج".
المصدر: سكاي نيوز
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