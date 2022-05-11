بعد تعرض قائد الطيارة لوعكة صحية... راكب يستلم القيادة (فيديو)

Advertisement

هبط راكب ليس لديه خبرة بالطيران بنجاح بطائرة صغيرة في فلوريدا، بعد ظهر أمس، بعد أن عانى قائدها من حالة طبية طارئة.وحصل هذا الإنجاز في مطار بالم بيتش الدولي بمساعدة مراقبي الحركة الجوية، وفقا لـ WPBF-TV.وفي التفاصيل، أن راكب طائرة Cessna Caravan، تواصل مع مراقبي الحركة الجوية، قائلا إنه يعاني من وضع خطير، مضيفا: "طائرتي أصبحت غير متماسكة. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة".وتم الرد على الراكب من قبل المراقبين، بالقول: "حافظ على مستوى الأجنحة وحاول فقط اتباع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب. نحن نحاول تحديد موقعك".