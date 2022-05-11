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منوعات

عروس حاصلة على حزام أسود في "الجودو" تطرح زوجها أرضا في حفل زفافهما! (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2022 | 09:36
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في مباراة استعراضية، دخل عروسان تركيان حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو في دنيزلي، إلى حفل زفافهما.


ودخل العروسان طلحة أنيس أريوغلو (23 عاما) وعمران شابال (23 عاما) في مدينة دنيزلي متروبوليتان بيليسبور إلى القاعة مرتدين ملابس الجودو، فوق ملابس الزفاف قبل أن يقوما بمباراة استعراضية قبل الزفاف، حيث أقدمت العروس على طرح ‏العريس أرضا في 4 حركات متنوعة، قبل أن يوقعا على عقد الزواج.
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المصدر: روسيا اليوم

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