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في مكان مهجور ببولندا.. العثور على "كنز نازي" ثمين

Lebanon 24
11-05-2022 | 16:00
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اكتشف صائدو كنوز، كانوا ينقبون عن الذهب النازي، علبة معدنية "مريبة" مدفونة تحت معهد موسيقي في بولندا، مشيرين إلى أنها قد تكون تحتوي على 4 أطنان من "كنوز الحرب العالمية الثانية المنهوبة".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم العثور على العلبة المعدنية في قرية مينكوفسكي البولندية، على عمق 3 أمتار تحت سطح الأرض، ويُعتقد أن طولها يتراوح بين متر ومترين وقطرها 50 سم.
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وأوضحت أنه تم الاكتشاف باستخدام "رادار مخترق للأرض"، وذلك في معهد موسيقي مهجور، جنوبي بولندا.

ويُعتَقد أن العلبة لوحدها تحتوي على 4 أطنان من "كنوز الحرب العالمية الثانية المنهوبة".
 
وتجري عمليات التنقيب، التي بدأت في أيار من العام الماضي، في قصر كانت تستخدمه قوات الأمن الخاصة بالزعيم النازي أدولف هتلر كبيت دعارة.

ويتوقع صائدو الكنوز أن يعثروا على 10 أطنان من الذهب إلى جانب أشياء ثمينة أخرى، كانت منهوبة، وتبلغ قيمتها نحو 200 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه الأشياء الثمينة كانت قد سرقت بناءً على أوامر من رئيس قوات الأمن الخاصة هاينريش هيملر، في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضافت: "يُعتقد أن المسروقات كانت مملوكة للألمان الأثرياء، الذين كانوا يعيشون في المنطقة، وسلموا ممتلكاتهم إلى قوات الأمن الخاصة لحمايتها من النهب من قبل الجيش الأحمر".
المصدر: سكاي نيوز
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