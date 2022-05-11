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منوعات
مذيع شهير يعتدي على طلاب أمام مدرسة ويثير ضجة (صورة)
Lebanon 24
11-05-2022
|
11:45
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أثار اعتداء مذيع على طلاب بالضرب أمام إحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر في مصر، ردود أفعال واسعة النطاق في مصر، حيث تبين أن المذيع يعمل في إحدى القنوات التلفزيونية الشهيرة.
وتبين أن المذيع اعتدى بالضرب المبرح على طالب، واتضح من رواية شهود العيان أن المذيع ضرب الطالب حتى أصيب بحالة إغماء، وتم نقله للمستشفى، إثر نشوب مشادة كلامية بين نجله وبعض الطلاب في المدرسة.
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وقالت والدة الطالب ياسين حسام، إن ابنها يدرس بالصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس التجريبية بمنطقة أكتوبر، وأنها تلقت اتصالا هاتفيا من مديرة المدرسة تخبرها بأن الطفل فاقد الوعي، مشيرة إلى أنها طلبت من المديرة تفسير أسباب ما حدث له لترد عليها بأن أحد أولياء الأمور اعتدى عليه بالضرب حتى أفقده الوعي، معلقة: المديرة كلمتني بتقولي ابنك أغمى عليه قدام المدرسة، ولما سألتها عن السبب قالت لي والد طالب نزل فيه ضرب لحد ما أغمى عليه.
وأشارت والدة الطفل إلى أن شهود العيان الذين حضروا الواقعة من الطلاب والعاملين بالمدرسة بينوا أن ابنها تدخل لحل مشاجرة نشبت بين زملائه بعد أن شكا صديقه محمد من تدخل نجلها من أجل فك مشاجرة حدثت بين اثنين من زملائه في أثناء خروجهم من المدرسة، حيث خرج والد الطفل من السيارة، وخنق الطالب الأول محمد جمال حتى تقيأ دمًا، وهو ما دفعه لعض يديه من أجل الإفلات منه، ونجح في ذلك.
وأكملت والد الطالب ياسين: "والد الطفل رامز فضل يضرب في ابني لحد لما راح في الوعي، لافتة إلى أنه تم توجيه عدد من اللجان التعليمية الخاصة بالمدارس التجريبية للوقوف والتحقيق في الواقعة من قِبل وزارة التربية والتعليم، كما أنها حصلت على تقرير طبي بالإصابات التي تعرض لها نجلها بعد الاعتداء عليه الذي أوضح أن الطالب يحتاج إلى علاج لمدة أيام".
ولفتت إلى أن والد الطالب رامز يعتمد على عمله الوظيفي كمذيع بإحدى القنوات الشهيرة، مردفة: "عاوزة حق ابني ياسين بالقانون وأثق في القضاء ورجال الأمن، عشان قالي مش هتقدري تحبسيني، وأنتي ما تعرفيش أنا مين، أنا مذيع كبير وشغال في حياة كريمة ومحدش هيعرف يعمل معايا حاجة".
ويعمل رجال مباحث قسم شرطة أول أكتوبر على كشف ملابسات الواقعة، بعد أن تقدمت ولية أمر الطفل بمحضر رسمي، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث.
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