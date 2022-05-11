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منوعات
أخ يقتل شقيقه ويحرق المنزل والجثة!
Lebanon 24
11-05-2022
|
11:48
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كشفت مديرية أمن بنغازي في ليبيا ملابسات جريمة قتل ارتكبها أخ بحق شقيقه في منطقة اللثامة، قبل أن يشعل النار في المكان لإخفاء المعالم.
وقالت مديرية أمن بنغازي إن قسم البحث الجنائي كشف غموض جريمة كادت تُقيد ضد مجهول، وألقى القبض على الجاني.
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وأوضحت عبر الصفحة الرسمية في "فيسبوك" أن فريقا من القسم عثر على جثة متفحمة جراء نشوب حريق.
وأظهرت التحقيقات أن الحادثة جريمة قتل عمد، كادت تنتهي على أنها وفاة طبيعية نتيجة اختناق.
وأضافت المديرية أن الشكوك دارت حول شقيق الجاني وهو ممن يتعاطون المخدرات، وكان على خلاف دائم مع أسرته ومع المجني عليه بسبب تعاطيه المفرط.
وتمكن أعضاء التحريات من الحصول على تسجيل صوتي لوالدة كل من المجني عليه، وشقيقه، مفاده قيام الجاني بتهديد أخيه المجني عليه بالقتل والتهجم على والدته وخنقها وتهديدها بالقتل.
وأشارت المديرية إلى أنه تم إعداد كمين للجاني في منطقة اللثامة وضبطه، وقالت إنه اعترف بأنه قام بالتسلل للمنزل الذي كان ينام به المجني عليه وسكب البنزين عبر نافذة الغرفة وأشعل النار، وإنه مكث في مركبته الآلية تلك الليلة وهو يُشاهد النيران تشتعل في المنزل، قبل أن يخبر والدته بأنه شاهد النيران في منزل أخيه.
المصدر:
روسيا اليوم
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