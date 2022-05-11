الحمل

يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً

الثور

يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة ويدفعك إلى الاقبال على الأعمال بشغف كبير

الجوزاء

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تشارك الآخرين هذا اليوم قراراتك ولا سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك المستقبلية والمهمة جداً

السرطان