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هذه هي إيجابيات "التشات" مع نفسك على فايسبوك!

Lebanon 24
12-05-2022 | 05:00
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التحدث مع الذات من أكثر الأحاديث اليومية التي يجريها الإنسان مع نفسه سواء للومه أو التفكير في إيجاد حل لمشكلة ما، مما يساعده في التخلص من الطاقة السلبية التي بداخله، كما أوضح استشاري إدارة الضغوط النفسية عبد العظيم الخضراوي في حديثه لـ "اليوم السابع" أن في الغالب الحديث مع النفس يدور داخل العقل دون إخراجه بشكل أو بآخر، كما أوضح أن هناك بعض الأشخاص حديثاً يستخدمون "الشات" سواء كان على تطبيق" واتس اب" أو "ماسنجر"، للتحدث مع الذات للتخلص من الطاقة السلبية وتحويلها لكلمات مكتوبة مثل كتابة المذكرات.
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الفضفضة أحد وسائل التعامل مع النفس:
 
وتابع استشاري الضغوط النفسية أن "الشات" مع النفس يعتبر فضفضة، كما إنها أحد أهم وسائل التعامل مع النفس وإدارتها مثل التحدث بصوت عالى أو بالكتابة عن طريق كتابة جوابات والذي تطور وأصبح" شات"، ويمكن استخدامه في تحفيز النفس بترديد جمل إيجابية تساعد على تحفيز والتشجيع والإقبال على الحياة وممارسة الأنشطة الحياتية كما يمكن أيضا عن طريق الكتابة والفضفضة للتفريغ عن النفس.


فوائد "الشات" مع النفس:
 
 وأردف استشاري إدارة الضغوط النفسية أن من فوائد "الشات "مع النفس هو إيجاد حلول للمشاكل المختلفة التي يواجهها الإنسان عن طريق العصف الذهني وكتابة جميع الحلول المختلفة، كما يمكن أيضا إعادة قراءة المواقف المختلفة من موقع المشاهد مما يساعد على تطوير الذات وطريقة التعامل مع النفس، وتقييم التصرف في المواقف المختلفة، كما يمكن أن تكون الكتابة تفريغاً للأمور التي تشغل عقل الإنسان ويفكر فيها كثيراً.

 
المصدر: اليوم السابع
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