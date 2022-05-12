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أسعد 5 موظفين في العالم.. فاجأهم صاحب الشركة "المعطاء"

Lebanon 24
12-05-2022 | 00:05
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يشهد العالم موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار، وهو ما تعامل معه رجل أعمال إيطالي بسخاء نادر، مانحاً موظفيه زيادة 1000 يورو على الراتب.

صاحب هذه اللفتة الرائعة، هو جويدو زابايا، 52 عاماً، من مدينة أوديني بإقليم فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالي، ومالك Media Digital Business srl وهي شركة متخصصة في تنظيم وإدارة المؤتمرات والاجتماعات، ومنح موظفيه الخمس راتبا إضافياً بقيمة 1000 يورو فوق رواتبهم الخاصة بشهر نيسان الماضي.
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وعلّق زايايا قائلاً: "رأيت أسعار البنزين ترتفع، وأحد الموظفين يدفع فاتورة تزيد قيمتها على 400 يورو على أقساط، فقلت لنفسي: هذه المكافأة لن تدمّر ميزانية الشركة، ولكن بالنسبة للفني الذي يكسب 1500 يورو شهرياً، يمكن أن تحدث فرقاً"، وفقاً لصحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية.

وأضاف: "أنا لست بابا نويل، إنها جائزة صغيرة لمرة واحدة لمساعدة الذين يعملون معي وبجانبي".

وأشار  زابايا إلى الدور الحاسم الذي يلعبه موظفوه كل يوم لنجاح الشركة رغم الصعوبات التي يواجهونها في هذه الفترة المعقدة.

وعن علاقته بموظفيه قال زابايا: "هناك علاقة مختلفة مع موظفي معظم الشركات، فبيئة العمل في الشركة شابة، حيث تتراوح الأعمار بين 30 و40 عاماً، وكثيراً ما نخرج لتناول العشاء معاً، هم أصدقاء حقيقيون وامتداد لعائلتي، وأنا مدين بكل النجاح في الشركة لهم، فبدونهم لن نذهب إلى أي مكان".
المصدر: العين
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