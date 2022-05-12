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منوعات
جنون الموضة.. دار أزياء عالمي يطلق أحذية جديدة ممزقة ومتسخة (صور)
Lebanon 24
12-05-2022
|
08:00
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لعشاق "جنون الموضة"، أطلقت دار Balenciaga أحدث مجموعة من الأحذية الرياضية، والتي تتضمّن 100 زوج ذات إصدار محدود ممزّق ومتسخة وقديمة.
وعُرضت مجموعة Balenciaga الجديدة للبيع عبر الإنترنت في أوروبا مقابل 1850 دولارًا.
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والإصدار الجديد من الأحذية الرياضية عبارة عن تصميم كلاسيكي مُعاد تصميمه ليتناسب مع الطابع الرياضي لمنتصف القرن، وفقا لما أوردته المجموعة.
وفقًا لدار Balenciaga، فإن هذه الأحذية الرياضية عبارة عن تصميم كلاسيكي مُعاد تصميمه ليتناسب مع الطابع الرياضي لمنتصف القرن والملابس الكاجوال الخالدة باللون الأسود أو الأبيض أو الأحمر، مع نعل ومقدمة كلاهما مطاطي باللون الأبيض، قماش ممزق وحواف خشنة، مما يعطي مظهراً قديماً ومستعملاً للحذاء، وفق ما يظهر في الصور الحية التي رسمها ليوبولد دوشمين، مما يشير إلى أن أحذية باريس الرياضية "من المفترض أن تُلبس مدى الحياة".
ومع ذلك، هناك 100 حذاء رياضي "ممزّق بشكل إضافي" متاح للبيع باللونين الأسود أو الأبيض وهي ليست ممزقة مثل الأنماط المبالغ فيها التي ظهرت في صور الحملة.
كما تضمّ مجموعة Paris الجديدة لعلامة Balenciaga بعض الموديلات التي يقلّ سعرها عن 700 دولار وهي أقل تمزيقاً وتهالكًا، لكنها لا تزال تبدو كأنها مستعملة.
ووفق موقع الدار على الانترنت، فإن مجموعة Balenciaga Paris Sneaker تم إطلاقها مسبقًا في 25 مارس 2022 في كوريا الجنوبية وفي 9 أبريل في الصين، وباتت متاحة في جميع أنحاء العالم وعبر موقع المجموعة في 9 مايو.
المصدر: العين
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