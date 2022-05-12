19
o
بيروت
20
o
طرابلس
14
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طبيب يجري 480 عملية جراحية مجانا خلال 10 أشهر... تعرفوا اليه
Lebanon 24
12-05-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض طبيب عراقي ترك العمل رغم إحالته على التقاعد، وأجرى 480 عملية جراحية معقدة في الدماغ والحبل الشوكي دون مقابل خلال 10 أشهر.
واحتفت وزارة الصحة العراقية ومستشفى الجملة العصبية في بغداد بالطبيب الاستشاري أنور نوري، وقالت في بيان " إنه استمر في إجراء العمليات لمرضاه مجانا رغم إحالته على التقاعد بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنسانية لتستمر يداه بملامسة أوجاع مرضاه وتكون بلسما لهم".
Advertisement
من جانبها، قال مستشفى الجملة العصبية في بغداد في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن الدكتور نوري "أجرى نحو 480 عملية جراحية معقدة في الدماغ والحبل الشوكي خلال 10 أشهر بعد إحالته على التقاعد وقرر العمل بصفة عقد في المستشفى وإجراء العمليات مجانا".
وأشار بيان المستشفى إلى أن الطبيب الاستشاري "نجح في فك لغز العديد من أورام الدماغ وإجراء العمليات النادرة والمعقدة على مدار مسيرته المهنية، وأشرف على تخرج وامتحانات طلبة دراسات البورد الطبي في تخصص الجملة العصبية، وقاد العديد من النقاشات العلمية لتطوير مجال الجملة العصبية.
وامتدح نشطاء على مواقع التواصل الطبيب أنور نوري وعمله الإنساني في خدمة وعلاج مرضاه دون مقابل.
(الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي لبناني يُفجر مُفاجأة ويكشف هوية حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة!
Lebanon 24
إعلامي لبناني يُفجر مُفاجأة ويكشف هوية حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة!
04:00 | 2022-05-12
12/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوجه الآخر للسيد حسن نصرالله
Lebanon 24
الوجه الآخر للسيد حسن نصرالله
02:00 | 2022-05-12
12/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
06:00 | 2022-05-12
12/05/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن الاخبار... مراسلة الـ"أم تي في" على البحر! (صورة)
Lebanon 24
بعيداً عن الاخبار... مراسلة الـ"أم تي في" على البحر! (صورة)
09:29 | 2022-05-12
12/05/2022 09:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل الاطفال ناتالي وكيفين وناثان على أيدي والدتهم... وهذه ملابسات الجريمة البشعة
Lebanon 24
مقتل الاطفال ناتالي وكيفين وناثان على أيدي والدتهم... وهذه ملابسات الجريمة البشعة
10:31 | 2022-05-12
12/05/2022 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-05-12
مدرس رياضيات يرتكب فعلًا فاضحًا!
14:43 | 2022-05-12
حبس زوجين يبلغان من العمر 80 و79 عامًا بتهمة إرهابية! (فيديو)
14:37 | 2022-05-12
رجل يموت بسكتة قلبية أثناء دفنه امرأة قتلها!
14:31 | 2022-05-12
"إعادة الحياة" إلى عيني شخص ميت!
14:11 | 2022-05-12
أستاذ جامعي أوكراني يحاضر بطلابه من جبهات القتال
14:05 | 2022-05-12
فيديو لموقف بطولي.. أنقذوا امرأة فقدت الوعي وسيارتها تتحرك
فيديو
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
06:00 | 2022-05-12
13/05/2022 04:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو يمشي بصعوبة.. مُجدداً صحة كاظم الساهر تُثير قلق الجمهور ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو يمشي بصعوبة.. مُجدداً صحة كاظم الساهر تُثير قلق الجمهور ماذا حصل معه؟ (فيديو)
02:00 | 2022-05-12
13/05/2022 04:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
14:00 | 2022-05-11
13/05/2022 04:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact