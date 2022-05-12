Advertisement

منوعات

طبيب يجري 480 عملية جراحية مجانا خلال 10 أشهر... تعرفوا اليه

Lebanon 24
12-05-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-951403-637879443781965847.jpg
Doc-P-951403-637879443781965847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفض طبيب عراقي ترك العمل رغم إحالته على التقاعد، وأجرى 480 عملية جراحية معقدة في الدماغ والحبل الشوكي دون مقابل خلال 10 أشهر.

واحتفت وزارة الصحة العراقية ومستشفى الجملة العصبية في بغداد بالطبيب الاستشاري أنور نوري، وقالت في بيان " إنه استمر في إجراء العمليات لمرضاه مجانا رغم إحالته على التقاعد بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنسانية لتستمر يداه بملامسة أوجاع مرضاه وتكون بلسما لهم".
Advertisement

من جانبها، قال مستشفى الجملة العصبية في بغداد في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن الدكتور نوري "أجرى نحو 480 عملية جراحية معقدة في الدماغ والحبل الشوكي خلال 10 أشهر بعد إحالته على التقاعد وقرر العمل بصفة عقد في المستشفى وإجراء العمليات مجانا".

وأشار بيان المستشفى إلى أن الطبيب الاستشاري "نجح في فك لغز العديد من أورام الدماغ وإجراء العمليات النادرة والمعقدة على مدار مسيرته المهنية، وأشرف على تخرج وامتحانات طلبة دراسات البورد الطبي في تخصص الجملة العصبية، وقاد العديد من النقاشات العلمية لتطوير مجال الجملة العصبية.

وامتدح نشطاء على مواقع التواصل الطبيب أنور نوري وعمله الإنساني في خدمة وعلاج مرضاه دون مقابل.
 
(الجزيرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-05-12
14:43 | 2022-05-12
14:37 | 2022-05-12
14:31 | 2022-05-12
14:11 | 2022-05-12
14:05 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website