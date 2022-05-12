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منوعات
حبس زوجين يبلغان من العمر 80 و79 عامًا بتهمة إرهابية! (فيديو)
Lebanon 24
12-05-2022
|
14:43
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اعتقلت السلطات في تركيا الزوجين هادي أوزر (79 عاما)، ومقبولة أوزر (80 عاما) لتنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقهما بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي".
وألقت قوات الأمن القبض على الزوجين المقيمين في بلدة أدراميت بمدينة فان رفقة أبنائهما خلال مداهمة لمنازلهم في تموز من عام 2018.
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وانتهت التحقيقات التي أجريت بحقهما برفع دعوى قضائية ضد الزوجين بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي"، أصدرت محكمة محلية حينها، عقوبة الحبس لعامين وستة أشهر على الزوجين المسنين ليتم على الفور إرسالهما إلى السجن.
وتقدمت ديلان كونت أيان محامية الزوجين، في نيسان الماضي، بطلب إلى قاضي محكمة فان للسماح للزوجين بتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهما من داخل المسكن نظرا لسنهما المتقدم.
وذكرت ديلان في الطلب المقدم أن "موكلتها تبلغ من العمر 80 عاما وتعاني من العجز بنحو 52% وهو ما لا يمكنها من تلبية احتياجاتها الشخصية بمفردها"، مفيدة أن "أبنائها يتولون خدماتها داخل المسكن الذي يقطنونه سويا".
وأضافت، أن "تنفيذ موكلتها للعقوبة داخل السجين سيجعلها عاجزة عن تلبية احتياجاتها الشخصية، وأن هذا الوضع يحقق جميع الشروط اللازمة لتنفيذ موكلتها العقوبة داخل المسكن"، مطالبة السلطات بإصدار قرار يمكن موكلتها من تنفيذ العقوبة داخل مسكنها.
ورفضت السلطات الطلب المقدم بحجة عدم استيفائه للشروط القانونية.
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