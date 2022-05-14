سائح سعودي في إيطاليا يقوم بفعل في معلم تاريخي يجبر السلطات على توقيفه (فيديو)





وقالت الصحيفة إن سائحا عمره 37 سنة، وهو مواطن المملكة العربية السعودية، ألحق أضرارا بالسلالم التاريخية بسيارة "مازيراتي".

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وتم القبض عليه في ميلانو، حيث أعاد السيارة المستأجرة إلى الشركة المالكة لها بمطار "مالبينسا" الدولي. أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن الشرطة ألقت القبض على مواطن سعودي ألحق أضرارا بالسلالم الإسبانية التاريخية بوسط روما.وقالت الصحيفة إن سائحا عمره 37 سنة، وهو مواطن المملكة العربية السعودية، ألحق أضرارا بالسلالم التاريخية بسيارة "مازيراتي".وتم القبض عليه في ميلانو، حيث أعاد السيارة المستأجرة إلى الشركة المالكة لها بمطار "مالبينسا" الدولي.

ويتهم السائح بإلحاق الأضرار بموقع تاريخي مدرج على قائمة الآثار الثقافية لمنظمة "اليونيسكو". وهو وافق على تعويض الخسائر، حسب الصحيفة.



يذكر أن اسم "السلالم الإسبانية" يطلق على درج كنيسة الثالوث المقدس في ساحة إسبانيا بوسط روما، والتي تم بناؤها بطلب البابا بنديكتوس الثالث عشر، وتم افتتاحها في عام 1725. وتستكمل السلالم المجمع المعماري التاريخي الذي تمثله ساحة إسبانيا بوسط روما.