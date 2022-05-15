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منوعات

مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2022 | 05:00
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أظهر فيديو لحظة قفز أب للغطس من قمة جبل شاهق، فيما كان يقضي عطلته مع عائلته في إسبانيا، لتنتهي حياته أمام مرأى من أسرته.

 

وأظهرت اللقطات المروعة التي صورتها زوجته وابنه من قارب قريب، السائح الهولندي البالغ من العمر 31 عامًا وهو يستعد للغطس لمسافة 100 قدم في Malgrats Islands الإسبانية، والتي تحظى بشعبية بين المصطافين.

 

كما أظهر الفيديو المغامر، وهو يسقط بسرعة عالية، وأسفله صخور حادة وخشنة، قبل أن يصطدم بالمياه مطلقاً صرخة مرعبة، وفقا ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".

 

فيما صاحت زوجته عند انتهاء المقطع القصير والمخيف، مصدومة بما رأت عيناها "يا إلهي!".

 

وبحسب ما ورد تم العثور لاحقاً على جثة الرجل، الذي لم يتم التعرف على هويته على الفور، في الماء بعد عمليات بحث، وغوص.

 

يشار إلى أن الرجل كان استأجر قاربًا لزوجته من أجل تصوير "قفزة الموت" هذه التي انتهت فعلاً بشكل مأساوي!

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المصدر: العربية

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