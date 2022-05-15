Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
15-05-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-952763-637882775238429073.jpg
Doc-P-952763-637882775238429073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
حاول دراسة مجالات جديدة ومشاريع جديدة تستطيع أن تنافس من خلالها
الثور
الكثير من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقك اليوم عليك أن تتولاها
الجوزاء
محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير
Advertisement
السرطان
يحاول بعض الزملاء أن يشوّش عليك العلاقات أو يبلبل لك الأجواء فتشتد الأزمات
الأسد
ينتقل مركور إلى برج الثور فيخفف من وهج محادثاتك السابقة، وقد يصعّب عليك التواصل مع بعض الجهات التي تغيب عن السمع
العذراء
تعيش يوماً مهماً على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلباً في ثقتك بالنفس
الميزان
يزوّدك هذا اليوم سحراً خاصاً وجاذبية، وتشعّ ببريق يلفت الجميع، ويفتتح دورة من الاتصالات المميّزة
القوس
 يحمل إليك هذا اليوم تأييداً عاماً ودعماً من قبل الأصدقاء ومغامرات حتى آخر الشهر
الجدي
يوم ضاغط يشعرك بالتعب، وربما يشير إلى خلاف أو بعاد، ثق بمساعدة تأتيك من أصدقاء يؤدون دوراً في تحقيق بعض الإنجازات
الدلو
قل ما تريد فمركور يسهل عليك المهمن، لكن حاول ألا تجرح أحداً بأقوالك وانتبه من الازدواجية في علاقتك المهنية
الحوت
ابتعد عن الانفعالات لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة ثمينة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-05-16
07:00 | 2022-05-16
05:00 | 2022-05-16
03:00 | 2022-05-16
02:00 | 2022-05-16
23:30 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website