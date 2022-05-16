لن ينتهي قبل احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا... ترميم ساعة بيج بن مستمرّ

يقترب مشروع ترميم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن، على الانتهاء، وهو مشروع مدته خمس سنوات، ويهدف إلى ضمان قدرة الساعة العريقة على الصمود أمام قوى الطبيعة الأم.



وما يُعرف رسميًا باسم Great Clock of Westminster كان محاطًا بالسقالات في عام 2017 لأطقم العمل ليس فقط من أجل إعادة تأهيل المظهر الخارجي، لكن أيضًا للاهتمام بالآليات الضخمة التي تعمل على تشغيل الساعة ذات الأربعة وجوه، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

وقال متحدث باسم البرلمان البريطاني، إن أكثر من 1000 مكون تمت إزالتها وضبطها من قبل خبراء الساعات، حتى أن مشروع الحفظ الشامل تضمن إزالة عقاربها الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 14 قدمًا وإصلاحها وإعادة تلميعها لتتحمل تقلبات الطقس في لندن.

ويقول التقرير، إن الهدف من المشروع هو إبقاء ما يقرب من 25 بوصة من الأمطار السنوية في لندن خارج المبنى، والذي لسوء الحظ، قال متحدث باسم الشركة، إنه وجد طرقًا للتسلل إلى البرج.فيما يقول الخبراء إن "استبدال أكثر من 400 من بلاط السقف المصنوع من الحديد الزهر، بالإضافة إلى أعمال البناء الأخرى في الهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 315 قدمًا، يجب أن يساعد في منع تسرب المياه في المستقبل"، وبالإضافة إلى الطبيعة الأم، يقال أيضًا أن التلوث قد أخذ قضمة من بريق البرج على مر العقود.ويُلقى باللوم أيضًا على التلوث لأنه تسبب في تآكل المنحوتات المعقدة التي قام بها أحد المهندسين المعماريين الأصليين للبرج، وخلال المشروع متعدد السنوات لإعادة الترميم، يقدر المسؤولون أنه تم استبدال أكثر من 700 قطعة من الحجر في معلم لندن الأكثر شهرة.وقامت أطقم العمل مؤخرًا بتوصيل الاتصال الهاتفي النهائى للبرج بآلية الساعة العملاقة، ويُعتقد الآن أن الجوانب الأربعة تعمل بشكل صحيح، وقال المتحدث باسم البرلمان البريطاني لوركان أودونوغ: "في الأشهر المقبلة، سيتم توصيل الأجراس - بما في ذلك ساعة بيج بن نفسها - بآلية الساعة وستصدر بشكل دائم".ولن يكتمل مشروع الترميم الذي يزيد عن 100 مليون دولار بحلول احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا Queen's Platinum Jubilee في حزيران المقبل، لكن المسؤولين يقولون إن "المشروع في طريقه للانتهاء خلال الصيف"، وومن المتوقع إعادة افتتاح الجولات والمعارض العامة الأخرى في نهاية العام.