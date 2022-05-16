زوجان باعا منزلهما وقررا العيش في سفينة سياحية مدى الحياة!

قرر زوجان من سياتل بأميركا أن يبيعا منزلهما ليعيشان بشكل دائم على متن سفينة سياحية لأنهما كما قالا أرخص ولا تكلفهما دفع رهن عقاري، لذلك قررا مغادرة منزلهما وبيعه وترك وظائفهما ليعيشا على متن سفينة، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".

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غادر الزوجان أنجلين وريتشارد بيرك منزلهما منذ ايار العام الماضي ليعيشان في سفينة سياحية، حتى لا يضطرا لدفع الرهن العقاري؟

وقالت أنجلين بيرك، وهي محاسبة سابقة ، لصحيفة إسترالية في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نحن نحب السفر، وكنا نبحث عن وسيلة للسفر باستمرار في تقاعدنا تكون منطقية من الناحية المالية".



ويبلغ قيمة المنزل النموذجي في مسقط رأس الزوجين في سياتل 984،863 دولارًا ، وزادت تكلفة المنازل في المنطقة بنسبة 17.8 ٪ خلال العام الماضي، ومتوسط التكلفة الشهرية لقرض عقاري ثابت لمدة 30 عامًا بنسبة 20٪ .



وقال بورك "لا نخطط للعيش بشكل دائم على الأرض في المستقبل..في أي مكان آخر يمكن أن يأخذك منتجعك إلى بلدان مختلفة أثناء الاسترخاء بجانب المسبح أو النوم في سرير مريح؟" .