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خدعة بصرية: هل تستطيع تحديد عدد الأرانب بهذه الشجرة؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:00
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الكثير من الصور التي تحتوي على خدع بصرية تضعنا أمام اختبارات عقلية عديدة تدعونا وتجبرنا على التركيز لبيان ما هو مخفي خلف تفاصيل الصورة.

 

وفي هذه الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun، اختلف القراء على عدد الأرانب الموجودة ضمن أفرع الشجرة، حيث يمكن الخلط بسهولة بين عيون الأرانب وبراعم الشجرة.

 

إلا أن المشاهدين الذين يمتلكون عيوناً تشبه الصقر تمكنوا من حل اللغز مع بعض التركيز.

 

الصورة التي تحتوي على الخدعة البصرية اليوم تظهر شجرة على خلفية بيضاء مع إخفاء الأرانب بين أغصانها.

 

وإذا نظرت عن كثب سترى أن بعض أوراق الشجرة هي في الواقع عيون الأرانب.

 

فهل تبينت مكانها عزيزي القارئ؟ إليك التوضيح:

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المصدر: العربية
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