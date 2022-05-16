الشعور بالام الآخرين... كيف يؤثر على حياتنا؟

Advertisement

لدى بعض الأشخاص قدرة كبيرة على مشاركة مشاعر الآخرين والتعاطف معهم، سواء كان شخصا يعرفونه أو حتى أحد الأبطال في فيلم سينمائي يشاهدونه، فإذا سمعوا أن أحد الأصدقاء يمر بأزمة ويشعر بالقلق، يصبحون أيضا قلقين وتتسارع دقات قلوبهم.ويشعر المتعاطفون بمشاعر الآخرين سواء كانت إيجابية أو سلبية، وتمكنهم هذه السمة من التواصل مع الآخرين بشكل أسهل وأعمق، ولكن عندما يصبح التعاطف مفرطا، ولا يعرف الشخص كيف يفصل بين مشاعره ومشاعر الآخرين، يصبح الأمر مرهقا، ويضر بالصحة العقلية والنفسية، أو تنقلب المشاعر ويصبح الشخص غير مبالٍ بعد فترة.تقول المعالجة النفسية سابا هاروني لوري لموقع "فيري ويل مايند" (Very Well Mind)، إن "التعاطف الزائد مع الآخرين يمكن أن يكون مرهقا بشكل لا يصدق، وقد يعتقد الأشخاص المتعاطفون للغاية أنه من الطبيعي أن يقدموا التعاطف والشفقة للجميع، لكنهم لا يفكرون في الخسائر التي تلحقها هذه الممارسة بصحتهم"، فما عواقب الإسراف في التعاطف؟ارتداء حذاء الآخرينإذا كنت تحاول التخفيف عن صديقك الذي أنهى علاقته بشريكة حياته، لا يعني مشاركته وقته العصيب أن تنغمس في مشاعره الغامرة، وتعيش التجربة وكأنها حياتك.فعند التعاطف مع الآخرين تشعر بالغضب والتوتر والحزن، وتعيش ألمهم عاطفيا وجسديا، ويمكن أن يؤدي التعاطف الجامح إلى ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" في الجسم، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.كما يعرضك التعاطف المفرط للشعور بالعجز واليأس، فأنت لا تقدر على تخفيف الألم عن كل من حولك ولا حتى مساعدتهم جميعا.يعيقك عن المساعدةالتعاطف المفرط مع الآخرين يستهلك طاقتك النفسية، وتصبح مستنزفا غير قادر على اتخاذ خطوات فعلية لمساعدة من تتألم لهم بشكل بنّاء، وقد تضطر إلى تجنب صديقك الذي يعاني من أزمة حياتية، حتى لا يسبب لك المزيد من الألم، وبدلا من دعمه بالقدر المطلوب، ينقلب الأمر.إرهاق التعاطفيعرف موقع مركز "كليفلاند كلينك" (Cleveland clinic) الأميركي "إرهاق التعاطف" (Empathy Fatigue) بأنه فقدان القدرة على الاهتمام والانخراط مع ما يجري حولك، وهو نتيجة سلبية للتعرض لأحداث مرهقة أو صادمة.وتوضح الطبيبة النفسية سوزان ألبرز معنى إرهاق التعاطف بأنه "استنزاف عاطفي وجسدي ينتج عن الاهتمام بشأن الآخرين بشكل متواصل ومتكرر، ويمكن أن يصبح من يفرط في التعاطف غير مبال بمن حوله أو يجد صعوبة بالاستمرار في الاهتمام بشأن الآخرين، ويحاول إبعاد نفسه".وينتج عن إرهاق التعاطف بعض الأعراض النفسية، وتشمل:الانعزال عن الآخرين.الشعور بالخدر أو الانفصال عن الواقع.الافتقار للطاقة اللازمة للاهتمام بالأشياء الأخرى.الشعور بالإرهاق أو الضعف أو اليأس.الشعور بالغضب أو الحزن أو الاكتئاب أو التوتر.لوم الذات.كما ينتج عن إرهاق التعاطف بعض الأعراض الجسدية أيضا، منها:عدم القدرة على التركيز أو الإنتاجية أو إكمال المهام اليومية.الصداع.غثيان أو اضطراب في المعدة.صعوبة النوم.تغير في الشهية.الشعور بالإرهاق طوال الوقت.كيف تحمي نفسك؟ليس هناك زر يتحكم في فتح وغلق المشاعر، فإذا كنت ممن يفرطون بالتعاطف مع الآخرين، قد تشعر أن الأمر خارج إرادتك، ولكن حتى لو كنت شخصا مفرط الحساسية ولديك حس عال بالآخرين، يمكنك تنظيم مشاعرك والتحكم بما تستقبله ممن حولك، ولا تترك نفسك حتى تصاب بإرهاق التعاطف، وتتعرض لأزمات نفسية وصحية. وهذه بعض النصائح:اهتم بمشاعركمن المهم أن تعترف بما تشعر به، وتُظهر لنفسك بعض التعاطف، حيث تمنعنا الانشغالات في كثير من الأحيان عن الاهتمام بما نشعر به، أو ندفع مشاعرنا بعيدا؛ خوفا من الانغماس فيها، فتصبح مكبوتة بداخلنا حتى تستنزف طاقتنا النفسية، لذلك من المهم تحويل بعض طاقة التعاطف إلى نفسك والتوقف لحظة للاعتناء بنفسك، والاعتراف عندما تحتاج للاستراحة.ضع بعض الحدود النفسيةتقول المعالجة النفسية سابا هاروني لوري "نعلم جميعا ما يعني أن يكون لدينا صديق مستمع جيد في حياتنا، ورغبتنا في مشاركته كل مشاكلنا، فإذا كنت أنت الشخص الذي يقدم هذا النوع من الدعم لمن حولك، من المهم أن تعتني بنفسك كما تفعل للآخرين، وهذا يعني وضع بعض الحدود".تساعدنا الحدود على تنظيم مشاعرنا وما نبذله من طاقة نفسية وعقلية للتعاطف مع الآخرين، فعندما يطلب منك صديقك بعض الوقت لمساعدته، خذ لحظة للتفكير فيما إذا كانت لديك المقدرة الذهنية والنفسية لتقديم ذلك، وإذا لم تقدر، يمكنك توضيح ذلك ببساطة بالقول "أنا حقا أود مساعدتك، ولكني لا أقدر حاليا، وسأتواصل معك عندما أشعر بتحسن".تواصل مع أحبائكتقول الدكتورة ألبرز إن الشعور بالاتصال مع من نحب من الأصدقاء والأهل أو الطبيب النفسي يمكن أن يكون شافيا لمن يعانون من إرهاق التعاطف، ويساعدهم التحدث عن مشاعرهم وما يمرون به للمضي قدما وإعادة شحذ همتهم وطاقتهم النفسية.خذ خطوة للوراءامنح نفسك وقتا لتجديد طاقتك والاهتمام بمشاعرك بعد الفترات الضاغطة المليئة بالتعاطف مع الآخرين، وتقول المعالجة لوري "إذا كانت لديك المهارات اللازمة لملء فنجانك الخاص، أو لديك مصادر دعم تحصل منها على احتياجاتك وتشحن طاقتك، فذكّر نفسك دائما بذلك، ولا تتردد للتواصل مع من يدعمونك للاعتناء بنفسك"، وعندما تشعر أنك مغمور بالمشاعر السلبية، فلا حرج أن تبتعد بعض الوقت.اهتم بنفسكتخصيص الوقت للاهتمام بنفسك يمكن أن يكون علاجا فعالا للتغلب على آثار التعاطف المفرط، ويمكن أن تشمل الرعاية الذاتية:أخذ الوقت الكافي لتناول الطعام بشكل جيد.الحفاظ على جسمك رطبا.الحصول على قسط كاف من النوم.استقطاع بعض الوقت للتأمل.ممارسة الرياضة لتنشيط الجسم وتحسين المزاج.