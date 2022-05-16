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مجموعة "باربي الملكة" تباع بسرعة قياسيّة

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:00
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تم إطلاق مجموعة دمى باربي بإصدار محدود للاحتفال بالذكرى السبعين لعهد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، لتباع في ثلاث ثوان فقط.
وصرحت شركة جون لويس، وهي علامة تجارية لمتاجر عالية الجودة تعمل في جميع أنحاء بريطانيا العظمى، بأنها باعت كل مخزونه في ثلاث ثوان، ويأمل معظم البائعين على موقع eBay في بيع عنصر جامع مرغوب فيه مقابل ضعف السعر على الأقل، حيث كان سعر التجزئة للدمية 95 جنيها استرلينيا (حوالي 7630 روبلا)، وفقا لصحيفة الغارديان.
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وأصبحت هذه الدمى واحدة من الهدايا التذكارية الأخيرة للاحتفال اليوبيل البلاتيني لعهد الملكة البريطانية، والتي ستقام في أوائل شهر يونيو/ حزيران.

يذكر أن وجه الدمية يكاد يكون مطابقا لوجه الملكة، وملابسها مصنوعة على شكل فستان عاجي بشريط أزرق، إشارة إلى المظهر الذي تفضله الملكة في الصور الملكية، حيث تتباهى القفازات البيضاء على يدي الدمية.
وأكدت شركة Dollmaker Mattel أن الدمية ذات الإصدار المحدود قد بيعت في المملكة المتحدة، لكنها ألمحت إلى أنه يمكن إطلاق المزيد قبل احتفالات الشهر المقبل.
المصدر: سبوتنيك
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