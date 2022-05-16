برج الحمل



إذا كنت تتردد في التقدم للأمام خلال الفترة الأخيرة، فيجب أن تعرف السبب، ما الأمر الذي جعلك تتوقف أو تتراجع؟ الخوف أم الفشل؟ أم التعليقات السلبية التي أخبرك بها شخص ما؟ حان الوقت الآن للتحرر من هذه القيود والمخاوف التي تبعدك عن النجاح والتقدم.

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برج الثور



ستصل إلى بر الأمان بعدما كنت مشتتا ولا تعرف وجهتك الصحيحة. حان الوقت الآن لكي تهدأ وتعيد حساباتك من جديد. استرخ قليلا واكتشف المكان الذي وصلت إليه اليوم. قم بشيء مختلف اليوم حتى تكسر الرتابة والملل.

برج الجوزاء



تفكر بشكل واضح وعقلاني جدا، وهذا الأمر في غاية الأهمية، ولذلك سينبهر من حولك بأفكارك وآرائك. يعلم من حولك أن كلامك موثوق فيه وصحيح، لذلك لا تخذلهم أبدا. فكر في كل موقف بوضوح قبل أن تسدي إليهم النصائح.

برج السرطان



ربما تشعر بالفشل والإحباط عندما تجد أن من حولك يتعاملون معك بطريقة سيئة أو غير مهذبة في بعض المواقف كما كنت تتوقع. عندما تحاول أن تتواصل مع شخص ما، محاولا التأثير على مشاعره، ستجد أن هذا الشخص يتصرف بطريقة عكسية ويبتعد عنك.

برج الاسد



العقبات والعراقيل التي تجاهلتها خلال الأيام الماضية تزداد يوما بعد يوم بشكل يفوق الخيال. كن حذرا وفكر في كلامك قبل أن تتفوه به، لأن كلامك قد يكون سببا في اشتعال الحرب. لا مجال للمزاج اليوم. الصعوبات تهدد حياتك وتعرضك للخطر فكن حذرا.

برج العذراء



من المحتمل أن تشعر اليوم أن تقف في مكان ما والرؤية ليست واضحة لتسلك طريقا آخر. على الرغم من أن الظروف في حالة تغير مستمر، لكنك ستكتشف خلال أيام الطريق الصحيح للخروج من هذه الأزمة أو الدوامة. لا تجعل المشاكل البسيطة تغير مزاجك بل من الأفضل أن تكون إيجابيا.

برج الميزان



ربما تجد صعوبة في الربط بين قلبك وعقلك. في الحقيقة، حياتك العاطفية مضطربة هذه الأيام بعد فترة من الازدهار. إن كل ما تحتاجه اليوم لتحقيق أحلامك هو وضع خطة عملية يصحبها تفانٍ في العمل وإخلاص.

برج العقرب



هل الحبيب مستاء من انشغالك طوال الوقت بأمر ما؟ ربما تتضرر من كلامه وتعليقاته في البداية، ولكن ننصحك بأن تنظر للموضوع بطريقة موضوعية لأن الحبيب له حق عليك وأيضا العائلة والأصدقاء. يجب أن تخصص وقتا من أجلهم وتخصص وقتا أيضا من أجل راحتك.

برج القوس



تقضي معظم وقتك في قراءة بعض الموضوعات التي تتعلق بعلم التنجيم والعلوم وأثرها على حياتك. من المتوقع أن تختلط ببعض الشخصيات التي تهتم بالدراسات الميتافيزيقية. هذا يعني أنك ستغير اتجاهاتك وأفكارك قريبا. قد تعزز هذه الاتجاهات من قدرتك على التفكير.

برج الجدي



يصل إلى منزلك اليوم عدد من الزائرين غير المتوقعين برا أو جوا. ستستضيف هذه المجموعة في منزلك. تتبادل معهم بعض الأفكار وتشاركهم في بعض المناقشات، ولذلك سيجلبون لك بعض الأخبار الجديدة. فكر في المستقبل بدلا من التفكير في الماضي.

برج الدلو



رغبتك في رؤية الأصدقاء ملحة جدا اليوم، ولكن ربما تواجهك صعوبة في ذلك بسبب ظروف العمل. لا تتذمر، لأنك ستنجز أعمالك قريبا وتنفذ رغبتك في أقرب وقت. اليوم عمل وإصرار وعزيمة وغدا مرح وسعادة وراحة.

برج الحوت



تسهم هذه الفترة في تلطيف الأجواء وتقريب العواطف والأفكار، فتنتقل من مرحلة ضبابية إلى مرحلة أكثر وضوحاً. يجعلك هذا اليوم تقدم على خيارات جديدة وقرارات ذكية، متعلما من تجارب الماضي ومرتكزاً على أسس متينة. تتحسن الظروف وتحسم أمرك وتسير باتجاهات أكثر رسوخاً. من المحتمل أن تجد السلام بعد طول انتظار.