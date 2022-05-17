23
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"أعصابهم باردة".. 5 أبراج يتصفوا بالهدوء والتصرف الإيجابي فى المواقف الصعبة!
Lebanon 24
17-05-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لهدوء في المواقف الصعبة من أكثر الصفات الإيجابية التي يسعى إليها الكثير من الناس، وتعد من المواهب والميزات الشخصية التي تساعد على حسن التصرف، ووفقًا لخبير الأبراج وعلم الأرقام رئيف رأفت، هناك بعض الأبراج التي يتميز مواليدها بهذه الصفة بشكل واضح فتعرف عليها:
Advertisement
برج الثور:
برج الثور من أكثر الأبراج التي تتصف بالهدوء فهو شخص هادئ الطبع دائم التصرف بهدوء شديد في المشكلات وهذا قد يعتبر سلاح ذو حدين فالبعض يحب الهدوء ولكن البعض الأخر يكره الهدوء في حالة وصوله للهدوء المفرط الذي يتحول لبرود أعصاب.
برج الحمل:
مولود برج الحمل من أكثر الأبراج التي تمتلك قدر كبير من الذكاء والهدوء فهو شخص حسن التصرف في المواقف الصعبة قادر على حسن التصرف بكل هدوء فهو قادر على الالتزام بالصمت والهدوء وقت الأزمات.
برج العذراء:
مولود برج العذراء شخص هادئ منظم يمتلك القدرة على حسن التصرف بهدوء في كل المواقف المحيطة به فهو شخص يمتلك القدرة الكبيرة على أن يظهر للأخرين كم الهدوء الظاهري ولكن بداخله هو شخص مخطط وعلى علم بما يدور حوله.
برج الجدي:
برج الجدي من أكثر الأبراج التي تتصف بالهدوء والتسامح وطيبة القلب فهو شخص هادئ الطبع يجيد التعامل بحكمة وهدوء في المواقف الصعبة.
برج الدلو:
برج الدلو من أكثر الأبراج التي تتصف باللطف والهدوء والراحة والتصرف والتفكير بطريقة إيجابية فهو شخص خجول طيب القلب سريع التسامح ولكن بالرغم من هدوئه إلا أنه من الممكن أن يثور ويظهر غضبه في بعض الأحيان.
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
16:50 | 2022-05-16
16/05/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن "الدولارات" ومطار بيروت.. ما هي؟
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن "الدولارات" ومطار بيروت.. ما هي؟
11:39 | 2022-05-16
16/05/2022 11:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
12:45 | 2022-05-16
16/05/2022 12:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
16:19 | 2022-05-16
16/05/2022 04:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
22:25 | 2022-05-16
16/05/2022 10:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2022-05-17
10 عادات بسيطة ستغير حياتكم للابد... ما هي؟
08:00 | 2022-05-17
عواقب وخيمة يعاني منها المراهقون.. والسبب الإجهاد والصدمات
05:00 | 2022-05-17
بوتين يهدد "الطبق الوطني" في بريطانيا..تحذير من إغلاق محلات رقائق البطاطس!
23:00 | 2022-05-16
برجك اليوم
16:00 | 2022-05-16
مجموعة "باربي الملكة" تباع بسرعة قياسيّة
14:00 | 2022-05-16
نعمل أقل نفرح أكثر... اليكم تفاصيل هذه القاعدة الذهبية
فيديو
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
17/05/2022 18:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
02:01 | 2022-05-17
17/05/2022 18:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
17/05/2022 18:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact