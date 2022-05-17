"أعصابهم باردة".. 5 أبراج يتصفوا بالهدوء والتصرف الإيجابي فى المواقف الصعبة!

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لهدوء في المواقف الصعبة من أكثر الصفات الإيجابية التي يسعى إليها الكثير من الناس، وتعد من المواهب والميزات الشخصية التي تساعد على حسن التصرف، ووفقًا لخبير الأبراج وعلم الأرقام رئيف رأفت، هناك بعض الأبراج التي يتميز مواليدها بهذه الصفة بشكل واضح فتعرف عليها:برج الثور:برج الثور من أكثر الأبراج التي تتصف بالهدوء فهو شخص هادئ الطبع دائم التصرف بهدوء شديد في المشكلات وهذا قد يعتبر سلاح ذو حدين فالبعض يحب الهدوء ولكن البعض الأخر يكره الهدوء في حالة وصوله للهدوء المفرط الذي يتحول لبرود أعصاب.برج الحمل:مولود برج الحمل من أكثر الأبراج التي تمتلك قدر كبير من الذكاء والهدوء فهو شخص حسن التصرف في المواقف الصعبة قادر على حسن التصرف بكل هدوء فهو قادر على الالتزام بالصمت والهدوء وقت الأزمات.برج العذراء:مولود برج العذراء شخص هادئ منظم يمتلك القدرة على حسن التصرف بهدوء في كل المواقف المحيطة به فهو شخص يمتلك القدرة الكبيرة على أن يظهر للأخرين كم الهدوء الظاهري ولكن بداخله هو شخص مخطط وعلى علم بما يدور حوله.برج الجدي:برج الجدي من أكثر الأبراج التي تتصف بالهدوء والتسامح وطيبة القلب فهو شخص هادئ الطبع يجيد التعامل بحكمة وهدوء في المواقف الصعبة.برج الدلو:برج الدلو من أكثر الأبراج التي تتصف باللطف والهدوء والراحة والتصرف والتفكير بطريقة إيجابية فهو شخص خجول طيب القلب سريع التسامح ولكن بالرغم من هدوئه إلا أنه من الممكن أن يثور ويظهر غضبه في بعض الأحيان.