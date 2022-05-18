Advertisement

منوعات

"مشهد مأساوي"... مقتل لاعب كرة قدم نفذ "قفزة الموت" (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-953439-637884576202947636.jpg
Doc-P-953439-637884576202947636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت السلطات عن هوية "السائح" الذي توفي أمام أنظار عائلته، عندما حاول القفز إلى بحيرة، من أعلى صخرة، وأكدت أنه لاعب كرة قدم مغربي سابق.


وانتشر فيديو مقتل "سائح" في إسبانيا، أمام أنظار عائلته، بعد إقدامه على القفز من جرف صخري إلى بحيرة، وارتطامه بالصخور قبل الوصول للماء، ووفاته فورا.
Advertisement

وكشف الآن أن السائح هو شاب مغربي، كان يقضي إجازة في بلدة سانتا بونسا الواقعة داخل جزيرة مايوركا في إسبانيا، مع زوجته وأطفاله، عندما قرر القفز من جرف ضخم يبلغ ارتفاعه 35 مترا إلى الماء.

وكانت زوجته تصور لحظة قفزه، قبل أن يسقط الشاب البالغ من العمر 31 إلى وفاته، بعد ارتطامه بأحد الصخور أثناء القفزة، في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدا على زوجته الصدمة أثناء تصوير لحظة الموت، حيث قالت: "يا إلهي" أثناء ارتطام زوجها بالصخور.

وأكدت السلطات الآن أن الشاب المغربي هو لاعب كرة قدم سابق اسمه مراد لمرابط، كان محترفا مع نادي فيتيس الهولندي.

ونعى النادي الهولندي لاعبه السابق في تغريدة على تويتر، مؤكدة هوية اللاعب.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-05-18
07:00 | 2022-05-18
05:00 | 2022-05-18
23:00 | 2022-05-17
16:00 | 2022-05-17
14:00 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website