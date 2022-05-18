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منوعات
"مشهد مأساوي"... مقتل لاعب كرة قدم نفذ "قفزة الموت" (فيديو)
Lebanon 24
18-05-2022
|
02:00
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كشفت السلطات عن هوية "السائح" الذي توفي أمام أنظار عائلته، عندما حاول القفز إلى بحيرة، من أعلى صخرة، وأكدت أنه لاعب كرة قدم مغربي سابق.
وانتشر فيديو مقتل "سائح" في إسبانيا، أمام أنظار عائلته، بعد إقدامه على القفز من جرف صخري إلى بحيرة، وارتطامه بالصخور قبل الوصول للماء، ووفاته فورا.
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وكشف الآن أن السائح هو شاب مغربي، كان يقضي إجازة في بلدة سانتا بونسا الواقعة داخل جزيرة مايوركا في إسبانيا، مع زوجته وأطفاله، عندما قرر القفز من جرف ضخم يبلغ ارتفاعه 35 مترا إلى الماء.
وكانت زوجته تصور لحظة قفزه، قبل أن يسقط الشاب البالغ من العمر 31 إلى وفاته، بعد ارتطامه بأحد الصخور أثناء القفزة، في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدا على زوجته الصدمة أثناء تصوير لحظة الموت، حيث قالت: "يا إلهي" أثناء ارتطام زوجها بالصخور.
وأكدت السلطات الآن أن الشاب المغربي هو لاعب كرة قدم سابق اسمه مراد لمرابط، كان محترفا مع نادي فيتيس الهولندي.
ونعى النادي الهولندي لاعبه السابق في تغريدة على تويتر، مؤكدة هوية اللاعب.
المصدر:
سكاي نيوز
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