21
o
بيروت
27
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
27
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عملة نادرة بيعت بأكثر من 170 الف دولار... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-05-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر مواطن بريطاني على ورقة نقدية من فئة 100 جنيه فلسطيني في متجر خيري، ولفتت انتباهه لغرابتها، إلا أنه لم يتوقع بأن تباع بضعف قيمتها بـ1400 مرة.
والعملة الورقية النادرة هي من ضمن أقل من عشر أوراق من القيمة ذاتها المعروف وجودها. وكانت تصدر للضباط من أصحاب المراكز الرفيعة أيام الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1927، وقد بيعت مقابل 140 ألف جنيه إسترليني (حوالي 175 ألف دولار أمريكي).
Advertisement
والمواطن بول مايمان، كان يعمل لمنظمة "أوكسفام" الخيرية كمتبرع حين عثر على ورقة المئة جنيه فلسطيني داخل صندوق يحوي أغراضا تم التبرع بها.
وقرر عندئذ التواصل مع أحد دور المزادات، حيث قيم الخبراء قيمة العملة الورقية بأنها تساوي 30 ألف جنيه إسترليني، إلا أنها بيعت مقابل 140 ألف جنيه إسترليني حين عرضها دار مزاد "سبينك في لندن.
وعلق بول قائلا: "أدركت أني أحمل بين يدي قطعة ثمينة ونادرة بشكل لا يصدّق. ولا يسعني التصديق بأنها بيعت بمثل هذا المبلغ".
وكان متبرع مجهول قد حملها في صندوق إلى المتجر الخيري في أكتوبر 2020 وخضعت للتخمين في دار المزادات في فبراير 2022.
وتابع بول مجريات المزاد عبر الإنترنت من منزله في أبريل الماضي وأكد أنها عرضت مبدئيا مقابل 30 ألف جنيه، وأضاف أنه ظن في البداية أنها قد تكون مزورة نظراً لأنها عملة نادرة الوجود للغاية.
(الإندبندنت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
Lebanon 24
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
01:30 | 2022-05-18
18/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يترشح" بإرادة شعبية لرئاسة المجلس" و3 مرشحين لنيابة الرئيس
Lebanon 24
بري يترشح" بإرادة شعبية لرئاسة المجلس" و3 مرشحين لنيابة الرئيس
22:27 | 2022-05-17
17/05/2022 10:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"توحدنا للتغيير" في دار جنبلاط.. هكذا حقّقت 3 خروقات "نيابية"!
Lebanon 24
"توحدنا للتغيير" في دار جنبلاط.. هكذا حقّقت 3 خروقات "نيابية"!
03:00 | 2022-05-18
18/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما يفعله باسيل في البترون
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما يفعله باسيل في البترون
06:07 | 2022-05-18
18/05/2022 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام نصرالله اليوم "في الاتجاه المعاكس"
Lebanon 24
كلام نصرالله اليوم "في الاتجاه المعاكس"
01:19 | 2022-05-18
18/05/2022 01:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-05-18
الإجهاض على فيسبوك.. مشكلة "إسبانية"
14:19 | 2022-05-18
موظفة سعودية منعت من الجلوس طوال ساعات عملها! (فيديو)
14:18 | 2022-05-18
العثور على جثة فنانة معلقة في مروحة السقف في عيد ميلادها!
14:14 | 2022-05-18
زوجان يرفعان قضية ضد ابنهما.. إما إنجاب حفيد أو...
14:11 | 2022-05-18
دولة أوروبية تتجه لإقرار قانون "عطلة الدورة الشهرية"
14:00 | 2022-05-18
التنافس بين الاخوة... هل يدوم الى الابد؟
فيديو
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-18
18/05/2022 23:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
18/05/2022 23:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
18/05/2022 23:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact