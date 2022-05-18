أين اللحم؟.. دعوى قضائية ضد "ماكدونالدز" و"وينديز"

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رفع بعض عملاء سلسلتي مطاعم الوجبات السريعة، ماكدونالدز ووينديز، دعوى قضائية، تتهمهما بالتضليل الإعلاني بشأن كمية اللحم الموجودة في الساندويتشات، بحسب ما أفاد موقع "ياهو فاينانس" الذي عنون القصة بتساؤل "أين اللحم"؟وفي الدعوى الجماعية، المرفوعة في نيويورك، قال عميل يُدعى جاستن شيمينتي، إنه يجب على عملاقي الوجبات السريعة تعويضه، وعملاء آخرين، الذين اشتروا شطائر معينة بناء على إعلاناتهم المطبوعة والفيديو.وتأتي الدعوى بعد أن وجهت دعوى قضائية مماثلة الشهر الماضي، ضد سلسلة مطاعم "برغر كينغ" الشهيرة بادعاءات مماثلة، من قبل نفس المحامي.وتنص الدعوى القضائية على أن "وينديز" تبالغ في إعلاناتها الحالية، في كمية الإضافات، وحجم اللحم البقري لكل عنصر من عناصر قائمة ساندويتشاتها تقريبا".وقالت إن الإعلانات تظهر أن حجم الساندويتش أكبر بنسبة 16 إلى 20 في المئة من المباعة في الحقيقة في متاجر السلسلة الشهيرة.كما تشير الدعوى إلى أن "ماكدونالدز" تبالغ أيضا في حجم فطائر اللحم البقري "باستخدام نفس الممارسات الخادعة".واستشهدت الدعوى، بتصريحات في مقابلة مع مصممة الطعام، إيلي ستيرن، التي تضم قائمة عملائها "ماكدونالدز" و"وينديز"، حيث قالت إنها "تستخدم لحما ومكونات غير مطبوخة جيدا لإعداد السندويشات لالتقاط الصور".وتقول الدعوى: "بشكل عام، ينكمش اللحم بنسبة 25 في المئة عند طهيه، اعتمادًا على كمية الدهون والسائل الموجود فيه".ويطالب المدعون بتعويضات مالية لجميع عملاء سلستي المطاعم، وإيقاف الإعلانات المبالغ فيها.ولم ترد الشركتان على طلبات "ياهو فاينانس" للتعليق على الدعوى.