الحمل

موقع جيد يحقق الاحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات التي تعمل واياها

الثور

أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر اي خلاف وأدعوك الى الانسحاب من اي نزاع

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الجوزاء

تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع

السرطان

تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور التي تشغل بالك منذ مدة

الأسد

ثقتك بالنفس تبدو قوية جداً ولو مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء

العذراء

يوم متقلب يخلق لك أعمالاً كثيرة وتتبلبل الأجواء المهنية، قد تنهمك بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات الأخرى

الميزان