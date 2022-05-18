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برجك اليوم

Lebanon 24
18-05-2022 | 23:00
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الحمل
موقع جيد يحقق الاحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات التي تعمل واياها
الثور
أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر اي خلاف وأدعوك الى الانسحاب من اي نزاع
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الجوزاء
تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع
السرطان
تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور التي تشغل بالك منذ مدة
الأسد
ثقتك بالنفس تبدو قوية جداً ولو مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء
العذراء
يوم متقلب يخلق لك أعمالاً كثيرة وتتبلبل الأجواء المهنية، قد تنهمك بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات الأخرى
الميزان
الوقت غير مناسب للمغامرة، إنتظر حتى تنقشع الغيوم، لن تصل إلى نتيجة إن تكاسلت في بذل الجهود المطلوبة
العقرب
لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب بل ستشعل أعصابك واستقرارك
القوس
يتجلّى الحظ ويكون مناسباً لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية
الجدي
قد تصطدم بمشاكل وببعض الزملاء الذين لا يصغون إلى توجيهاتك ويتصرفون بتمرد
الدلو
تتخذ قرارات مهمة، ويلمس الزملاء تأثيرك في العمل وتسترد سلطة غابت وتعوّض عن الوقت الضائع
الحوت
تراوح أعمالك مكانها مع احتمال حصول تراجع في المصالح أو الأرباح إذا ما أصررت على القيام بأيّ نشاط
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