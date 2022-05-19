بلدة ألمانية تطالب بسجن القطط في المنازل 3 سنوات... ما السبب؟

طلبت السلطات في بلدة فالدورف جنوب غربي ألمانيا، بعض أصحاب القطط، بإبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية آب المقبل، لحماية طائر نادر خلال موسم تكاثره.



ويهدف القرار إلى المساعدة على إنقاذ الطيور من نوع «القبرة المتوجة»، التي تضع أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط، حيث تتواجد طيور «القبرة المتوجة» في الحقول والغابات، وفي المنتزهات العشبية والحدائق الكبيرة وعلى جانب الطرقات، وتضع الأنثى في فترة التكاثر حوالي 5 بيضات في العش الذي تصنعه وسط الأعشاب وتحت الأشجار الصغيرة المظلة، هو الطائر الوحيد الذي لا يبني اعشاشه على الأشجار، بل يبنيها في البراري، في أماكن مكشوفة وعلى جانب الطرقات.

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وينطبق هذا القرار على جميع القطط في جنوب البلدة على أن يظل ساريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنه أثار مشاعر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.



ويخطط رئيس الجمعية المحلية لحماية الحيوان، لاتخاذ خطوات قانونية للطعن ضد القرار، قائلًا: «أرجوكم التزموا الهدوء، يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غير المناسب»، طبقًا لما ذكرته صحيفة «راين نيكار تسايتونغ».



وجاء هذا القرار المثير للجدل في ألمانيا، في ظل انخفاض عدد الطيور في غرب أوروبا بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة.