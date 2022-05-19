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منوعات
تعرّفوا على أكبر رجل على قيد الحياة!
Lebanon 24
19-05-2022
|
05:00
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أصبح مزارع فنزويلي يبلغ 112 سنة رسميًا أكبر رجل على قيد الحياة بعدما توفي حامل اللقب السابق، وفق ما أعلنت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.
وقالت الموسوعة في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، إنّها تاكدت رسميا في شباط من أن خوان فيسينته بيريز هو أكبر رجل على قيد الحياة.
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وأوضحت أنّ بيريز «يتمتع بصحة وذاكرة ممتازتين، إذ يتذكّر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأطفاله وأحفاده»، مضيفةً أنّه «يحبّ أن يكون محاطًا بعائلته وأصدقائه الذين يخبرونه قصصاً ويجرون محادثات ممتعة معه».
وولد بيريز في 27 ايار 1909 في ولاية تاتشيرا الغربية، وكان في سن الخامسة يساعد والديه في حصاد قصب السكر والبن، وعمل عندما أصبح بالغاً كمسؤول عن حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي في البلدة التي كان يقطنها.
وتزوج بيريز من إديوفينا ديل روزاريو غارسيا وأنجب منها 11 ولداً، وعاش معها ستين عاماً قبل أن تتوفى عام 1997، ولبيريز 41 حفيداً و18 ابن حفيد و12 حفيد حفيد.
وأشار لموسوعة «جينيس» إلى أنّ السرّ الكامن وراء طول العمر يتمثل في «العمل بجهد، والراحة خلال الإجازات، والنوم باكراً، وشرب كأس من الـ+أغوارديانته+ يومياً، والتقرب من الله ومحبته».
وقبل بيريز، كان الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا الذي توفي في يناير بعد أقل من شهر على احتفاله بسنواته الـ113، يحمل لقب أكبر رجل على قيد الحياة، وتحمل الفرنسية لوسيل راندون، وهي راهبة ولدت في 11 شباط سنة 1904 وتبلغ 118 عاماً، لقب أكبر شخص على قيد الحياة.
المصدر: المصري اليوم
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