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بعد تلقيه مساعدة حكومية... الشرطة قامت بتوقيفه

Lebanon 24
19-05-2022 | 12:00
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أوققت السلطات اليابانية، رجلا تلقى عن طريق الخطأ مبلغ 360 ألف دولار في إطار مساعدة مرتبطة بجائحة كورونا، بعدما قال إنه قام بصرف الأموال.

وكان من الصعب على السلطات المحلية أن تسترجع الأموال من الشاب البالغ 24 عاما، بعد أن قال إنه صرفها بمراهنات أجراها عبر الإنترنت، مؤكدا أنه سيعيد المبلغ "حتى لو قام بذلك على مراحل".
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وأثار الخطأ الفادح الذي ارتكبته سلطات بلدة "أبو" النائية بالإضافة إلى فشل الرجل في سداد المبالغ المستحقة عليه، غضبا في اليابان، فيما تتناول البرامج الحوارية وضعه المالي المعقد.

والشهر الماضي، تم تحويل مبلغ 46.3 مليون ين عن طريق الخطأ، من قبل المسؤولين الذين كانوا ينظمون المساعدات النقدية للسكان ذوي الدخل المنخفض المتضررين من وباء كورونا.

ورفعت السلطات دعوى قضائية ضد الرجل الأسبوع الماضي في محاولة لاستعادة أموالها، بعدما فشلت كل محاولاتها السابقة للاتصال به وبعث رسالة له وحتى زيارته.

وأوضح ضابط في شرطة منطقة ياماغوتشي غرب اليابان أن الرجل أوقف "للاشتباه في انتهاكه قوانين الاحتيال الإلكتروني".

( japan today) 
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