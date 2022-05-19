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القرود "تغزو" منطقة سعودية... ما هو السبب؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 12:13
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شهدت عقبة شعار، بمنطقة عسير في السعودية، انتشارا كبيرا لقرود البابون، وصفته الصحف المحلية بـ"الغزو".

وقالت وسائل إعلام سعودية، بينها صحيفة "سبق" إن السبب في "الغزو"، ما يقوم به بعض المسافرين من تصرفات وصفتها بـ" غير مسؤولة"، تتمثل في تزويد تلك القرود بالأطعمة.
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ونقلت" الصحيفة السعودية"، عن عدد من المواطنين قولهم، إن سلوكيات بعض المسافرين ساهمت في تزايد القرود بشكل لافت.
 
 
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